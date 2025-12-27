Alcoy aplaza Les Pastoretes por previsión de lluvia
El Ayuntamiento toma la decisión de trasladar el acto al 3 de enero
El Ayuntamiento de Alcoy ha confirmado el aplazamiento del desfile de Les Pastoretes, previsto inicialmente para mañana domingo, y lo ha reprogramado para el sábado 3 de enero. La decisión se ha tomado siguiendo el protocolo establecido, tras analizar los partes meteorológicos que continúan señalando riesgo de precipitaciones durante la mañana del domingo.
La Concejalía de Fiestas ha coordinado la medida junto con la Associació de Sant Jordi, la Música Primitiva Apolo d’Alcoi y el resto de grupos participantes. Todas las partes coincidieron en que la mejor opción era recurrir a la fecha alternativa reservada para situaciones de inestabilidad meteorológica.
El cambio permitirá que el desfile se celebre a la misma hora prevista, a las 12, pero en condiciones climatológicas más favorables.
Tradición
El motivo principal del aplazamiento radica en la naturaleza del evento, uno de los más emblemáticos del Nadal alcoià, en el que la mayoría de los participantes son niños y niñas. La organización busca garantizar que el desfile se desarrolle con normalidad, asegurando la seguridad de los asistentes y permitiendo que los bailes y la música se luzcan plenamente, algo que se vería comprometido por la lluvia o un tiempo inestable.
El concejal de Fiestas, Jordi Martínez, explicó la medida destacando la responsabilidad del acuerdo: "Ante la incertidumbre del tiempo y teniendo una opción viable como es el día 3, todos los organizadores hemos preferido asegurar la celebración en las mejores condiciones. Es un día muy especial para los más pequeños, y nuestra prioridad es que puedan disfrutar de la fiesta con tranquilidad y que el acto tenga el brillo que merece".
