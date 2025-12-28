Este es el animal que ha puesto en alerta a la Generalitat en la Font Roja

El parque natural de la Font Roja incorpora una curiosa especie a su extensa variedad de fauna: unos minicerdos. Y es que si no tenía suficiente la provincia de Alicante con la sobrepoblación de jabalíes que hay declarada en un centenar de municipios, entre ellos Alcoy, ahora esta especie de cerdo doméstico ha aparecido en esta emblemática área protegida, por lo que la Generalitat ha activado su vigilancia. Y todo apunta a que detrás está la mano de los humanos.

Y es que lo más probable es que alguien los haya abandonado en este entorno natural o, menos probable, se hayan escapado.

Tres de los ejemplares detectados en la Font Roja / Joaquín Albors

Así, han aparecido en las últimas semanas en grabaciones de cámaras de fototrampeo al menos siete ejemplares deambulando y comiendo por la Font Roja. E incluso algún conductor los ha podido ver junto a la carretera de la Font Roja.

Estos ejemplares podrían corresponderse con la variedad Gottingen, y su presencia dar pie a cruces con jabalíes, de los que resultarían “cerdolíes”, lo que complicaría el control de esta especie dentro de un contexto de máxima alerta por el brote de peste porcina africana detectado el mes pasado en Barcelona.

Al menos han sido vistos siete ejemplares / Joaquín Albors

Debido a este brote, el Consell ha puesto en marcha un plan de choque para reducir la población de jabalíes, que se estima en la provincia de Alicante entre 40.000 y 60.000 jabalíes.

Estos minicerdos no son fauna silvestre, sino cerdos domésticos seleccionados por el ser humano y que, si se abandonan, pueden asilvestrarse y mezclarse con jabalíes.

Presencia confirmada

Desde la Generalitat han confirmado a INFORMACIÓN que “agentes de Prevención de Incendios de la Vicepresidencia Tercera y Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio detectaron la presencia de ejemplares de este tipo de cerdo en la zona de la carretera de Polop”, que conecta las carreteras CV-797 y CV-795, entre las masías del Teularet, Parrancà, El Gelat y Llacunes, hace unas tres semanas.

Se trata de minicerdos que alguien probablemente ha abandonado en el parque natural / Joaquín Albors

Así, estos agentes lo pusieron en conocimiento del Servicio de Vida Silvestre, que depende de la misma conselleria, para que "se active el protocolo de seguimiento de la incidencia de esta especie, que no es endémica de la zona”.

Uno de los ejemplares ha aparecido muerto / Joaquín Albors

“De momento el dispositivo está en marcha con el plan de vigilancia para determinar qué medidas en preciso implementar”, han agregado desde la conselleria.

Hábitat hostil

Hace unos días apareció muerto por razones que no han trascendido uno de los ejemplares, que se encuentran por otra parte en un hábitat hostil para ellos, con una amplia fauna que puede atacarles.

La presencia de una especie exógena en un parque natural puede alterar el equilibrio del ecosistema en caso de dispararse su población, aunque por ahora parece que es anecdótica. Pero por ello la conselleria vigila de cerca esta aparición, por si fuera necesario adoptar medidas, entre las que podría estar la captura de los ejemplares.