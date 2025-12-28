Ibi se rinde al caos festivo de Els Enfarinats

Como cada 28 de diciembre, el blanco volvió a dominar Ibi desde primera hora de la mañana. Harina en el aire, huevos por el suelo y el estruendo constante de los petardos marcaron una nueva edición de Els Enfarinats, una de las celebraciones más singulares del calendario navideño en la provincia de Alicante y un acto con más de dos siglos de antigüedad integrado en les Festes d’Hivern de la localidad.

Como manda la tradición, los integrantes de la Justícia Nova escenificaron su particular "golpe de estado" festivo, tomando simbólicamente el poder del municipio para imponer leyes absurdas, multas satíricas y un orden tan caótico como efímero. Frente a ellos, l'Oposició trató de frenar sin demasiado éxito el avance de una batalla donde el sentido del humor y la participación colectiva son tan protagonistas como la harina y la pólvora.

Els enfarinats toman Ibi / Juani Ruz

Este año, sin embargo, la celebración ha pasado a la historia por sus cifras récord. Según los datos facilitados por el Ayuntamiento, se utilizaron 1.500 docenas de huevos, alrededor de 1.500 kilos de harina y 99 kilos de pólvora, cantidades muy superiores a las de ediciones recientes. El contraste es notable si se compara con el pasado año, cuando se emplearon 6.480 huevos, 625 kilos de harina y 400 docenas de petardos. El aumento del material ha sido posible gracias a una subvención, que ha permitido reforzar el acto y devolverle una espectacularidad que muchos veteranos no recordaban.

Duración

La consecuencia más visible de este incremento fue la duración de la fiesta. Mientras que en años anteriores la batalla solía darse por finalizada en torno a las 11:30 horas por la falta de "munición", en esta edición los enfrentamientos se prolongaron bien entrada la media mañana, con los petardos, última fase del acto, resonando cuando lo habitual era que el silencio empezara a imponerse.

Ni siquiera la meteorología logró frenar la celebración. Tras una noche lluviosa y con algunas gotas cayendo de forma intermitente durante la mañana, Els Enfarinats se desarrollaron con total normalidad desde primera hora, desafiando al mal tiempo y demostrando, una vez más, el arraigo de una tradición que ni la lluvia ni el frío consiguen detener.

Cuando el último petardo estalló y la nube blanca empezó a disiparse, Ibi recuperó poco a poco la normalidad. Pero quedaba la sensación de haber vivido una edición especial, una de esas que refuerzan la idea de que Els Enfarinats no son solo una batalla de harina y huevos, sino un ritual colectivo que, más de 200 años después, sigue definiendo la identidad del municipio.