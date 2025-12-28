Un polémico puente en el aire en Alcoy

Las obras de construcción de un polémico viaducto de Alcoy permanecen paralizadas. Y es un proyecto que viene coleando desde hace dos décadas. Se trata del puente que mejorará la conexión con la urbanización de Serelles, cuyas obras adjudicó hace más de un año el Ayuntamiento por 3,7 millones de euros y arrancaron el pasado marzo.

Pero los trabajos no pasaron de labores previas, abonando las primeras dos certificaciones el Consistorio. Y así siguen desde finales de marzo.

El motivo es que la empresa ha solicitado una modificación del proyecto, que está siendo estudiando por los técnicos municipales. Así, se está a la espera del informe de la dirección facultativa para seguir con la tramitación, según han explicado desde el Consistorio.

Las labores realizadas se han limitado a trabajos previos / Juani Ruz

Y este cambio previsiblemente supondrá un incremento en el coste de un proyecto plagado de contratiempos y víctima del estallido de la burbuja inmobiliaria de 2008.

Los trabajos deberían estar ya a punto de terminar, ya que el plazo era de nueve meses. Pero se puede decir no han empezado.

Estas labores deben levantar el viaducto sobre el barranco del Cint para facilitar el acceso a la fallida urbanización de Serelles, de la que tan solo llegó a terminarse una pequeña parte y que contemplaba la construcción de este viaducto, pero la quiebra de su promotora, Luxender, frenó este desarrollo urbanístico.

La empresa adjudicataria es CHM Obras e Infraestructuras SA, cuyo contrato se formalizó en octubre de 2024. Y parte de la obra se sufraga con el aval que se le incautó a la empresa, de unos 3,7 millones.

96 metros de longitud

Este nuevo vial cruzará el barranco del Cint, conectando el final del Sector Solana 1 en el lado sur junto a la Piscina Municipal José Trenzano con la glorieta del nuevo sector en el lado norte, al final de la calle Cavall Bernat, según recoge el proyecto. El vial tendrá una longitud total de 188,67 metros, con un puente con una longitud de 96 metros.

Zona donde conectará el puente en la urbanización de Serelles / Juani Ruz

El puente se planeó hace 20 años para comunicar la urbanización con el entorno de la piscina municipal, y de esta forma con el resto del casco urbano. Y el proyecto inicial se licitó y entregó en 2016, tras un largo proceso judicial y administrativo, una vez quedó claro finalmente que la empresa promotora no tenía derecho a recuperar el aval.

El Ayuntamiento adjudicó la redacción del proyecto, pero la empresa que quedó en tercer lugar presentó un recurso administrativo al estimar que la empresa adjudicataria había presentado una baja temeraria y por considerar que no se había valorado correctamente a sus técnicos por la compatibilidad de titulaciones.

Tribunales

Una primera sentencia dio la razón a esta empresa, pero el Consistorio recurrió. Finalmente, en abril de 2021 el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana dio la razón al Ayuntamiento, revocando y anulando la anterior sentencia e imponiendo a la empresa el pago de las costas procesales.

Tras esto, en 2021 se licitó y adjudicó la obra por un importe de 2,4 millones de euros. Sin embargo, la adjudicataria renunció aludiendo a la subida de precios de los materiales, por lo que se tuvo que llevar a cabo una actualización económica, que finalmente elevó el presupuesto base de licitación a 3,7 millones. Y coste que no parece que vaya a ser suficiente cuatro años después.

Otra obra pendiente

Esta actuación no es la única que se va a llevar a cabo con el aval de Luxender. Y es que el Ayuntamiento de Alcoy ha sacado a licitación la ejecución la reposición de un tramo del cauce y de la conectividad ecológica de los barrancos en esta inacabada urbanización. El presupuesto es de 900.000 euros.

Estas obras se basan en la sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de 2009, ratificada por el Supremo, que resolvía que varios viales del complejo residencial vulneraban la declaración de impacto ambiental, se empleaban para tráfico rodado vías pecuarias y no se respetaba la condición de corredor ecológico de los barrancos. Y es que algunos barrancos habían quedado interrumpidos por las calles de la urbanización. Y se va a recuperar la orografía original.

Esta urbanización se impulsó hace dos décadas, en medio de una gran polémica por el impacto ambiental de la actuación, y sufrió el estallido de la burbuja inmobiliaria, que dejó la zona hecha un erial, con unas pocas casas terminadas y otras tan solo con el esqueleto.