Alcoy, queda en cabeza a nivel nacional entre los proyectos para el desarrollo de la ciudad

El PAI presentado por Alcoy denominado “Alcoi Connecta” ha destacado como el de más interés entre las ciudades intermedias de menos de 100.000 habitantes, que presentaron sus propuestas para los fondos EDIL. El resultado asegura la llegada de 6,4 millones de euros de Fondos Feder para desarrollar diversas mejoras que se centrarán en la vivienda pública, la ampliación de la UPV o la creación de la vía verde entre otras ejecuciones.

El Plan de Actuación Integrado (PAI) con el que Alcoy ha concurrido a la convocatoria estatal del Plan EDIL ha obtenido una puntuación de 88,50 puntos, solo superada por los proyectos de Granada y Algeciras. Este posicionamiento sitúa a Alcoy como uno de los municipios con mejor valoración de todo el país y como referente nacional entre las ciudades intermedias, según el informe de la Comisión de Valoración para la asignación de sendas financieras del programa FEDER a los PAI de ámbito urbano.

Cambio urbano, social y económico

Gracias a este resultado, la ciudad captará 6,4 millones de euros de financiación europea, que permitirán movilizar una inversión pública total de más de 10,7 millones de euros en actuaciones estratégicas destinadas a la transformación urbana, social y económica de Alcoy durante los próximos años.

La elevada puntuación obtenida responde a la solidez técnica y a la coherencia global del proyecto, que plantea una estrategia urbana integrada alineada con la Agenda Urbana y con los objetivos europeos de sostenibilidad, cohesión social y transformación digital.

El informe de valoración destaca especialmente el impacto transformador de las actuaciones propuestas, su incidencia directa en la regeneración urbana y la mejora de la calidad de vida, así como la madurez y viabilidad de los proyectos incluidos.

Alto grado de ejecución

Asimismo, la Comisión ha valorado de forma muy positiva la experiencia previa del Ayuntamiento de Alcoy en la gestión de fondos europeos, el alto grado de ejecución ya alcanzado en actuaciones similares y el enfoque coordinado entre las distintas áreas municipales, “sin solapamientos y con una planificación clara y estructurada”. Todo ello sitúa al PAI de Alcoy entre los mejor evaluados de toda la convocatoria estatal.

Rehabilitación del Centre Cultural

El plan, presentado bajo la marca “Alcoi Connecta”, contempla seis proyectos clave: la finalización del edificio administrativo del Parque Tecnológico Urbano de Rodes; el impulso a la vivienda pública de alquiler mediante los proyectos colaborativos de Sant Mateu y La Sardina; y la regeneración de la ladera de la Beniata, vinculada a la ampliación del Campus de la Universitat Politècnica de València.

A ello se suma la creación del corredor verde y de movilidad sostenible Via Parc; la rehabilitación del Centre Cultural Mario Silvestre; y diversas actuaciones destinadas a reforzar la digitalización de la administración municipal.

El alcalde de Alcoy, Toni Francés, ha subrayado la importancia de este reconocimiento, señalando que el proyecto alcoyano “no solo ha sido el mejor valorado de la Comunitat Valenciana, sino también el primero de su categoría en toda España y el tercero mejor de entre más de 350 planes evaluados”. Según ha indicado, se trata de “un reconocimiento muy importante al trabajo técnico, a la planificación y a una estrategia de ciudad coherente desarrollada durante años”.

Cuarenta millones de euros

Francés ha recordado que el PAI “Alcoi Connecta” es la culminación de un proceso iniciado en 2017 con la EDUSI Alcoidemà, continuado con la designación de Alcoy como ciudad piloto de la Agenda Urbana en 2020 y la aprobación del Plan de Acción en 2022. En este periodo, la ciudad ha logrado alrededor de 40 millones de euros de fondos europeos vinculados a proyectos transformadores y a un modelo de ciudad sostenible e innovador.

El alcalde ha destacado también que una parte importante del Plan de Actuación Integrado ya se encuentra en ejecución, lo que demuestra la viabilidad y madurez de las propuestas. Finalmente, ha recordado que la resolución definitiva del Plan EDIL ya ha sido publicada y que la senda financiera será revisada anualmente en función del grado de ejecución, lo que abre la puerta a un posible incremento de la financiación asignada si se cumplen los hitos y plazos previstos.