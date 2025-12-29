La ciudadanía de Alcoy quiere mejorar el urbanismo, el medio ambiente y las instalaciones deportivas

Un tatami de uso público para el polideportivo Francisco Laporta o la reforma del parque de las Esclavas, son algunas de las aspiraciones de la ciudadanía de Alcoy para realizar en 2026 a través de los presupuestos participativos. El Ayuntamiento destina un total de 400.000 euros a proyectos elegidos por los ciudadanos como una forma de democratizar algunas de las inversiones con una acción directa de los residentes.

Esta vez, la preferencia de la ciudadanía se ha centrado en la mejora del entorno urbano, las instalaciones deportivas y el medio ambiente, divididas en inversiones y gasto corriente. En el capítulo de inversiones, con 320.000 euros, destaca la instalación de zonas cubiertas en los parques y la reforma del parque de las Esclavas en la Zona Norte, así como la renovación de las fuentes más antiguas de la ciudad.

Reparación de la Protectora

En el ámbito deportivo, los alcoyanos han votado por la adquisición de un tatami de uso público para el polideportivo Francisco Laporta y mejoras en el Camp Municipal de tiro con arco Luisa Palmer, que incluyen el asfaltado del acceso y el vallado de la zona.

Asimismo, se han aprobado partidas para la reparación urgente de las instalaciones de la Protectora de Animales, la mejora de la iluminación en el barrio del Romeral y actuaciones medioambientales como la limpieza y adecuación del Barranc de Trencacaps en Batoi o la mejora del albergue apícola.

Limpieza del Serpis

En gasto corriente, dotado con 77.640 euros, los vecinos han optado por proyectos de dinamización social y cultural. Las iniciativas seleccionadas incluyen programas de ocio infantil y teatro de títeres, la dinamización de las bibliotecas municipales, campañas de concienciación sobre civismo y acciones de voluntariado ambiental para la limpieza del río Serpis. También se han incluido actividades juveniles como un encuentro de charangas y visitas guiadas históricas a los barrios.

La concejala de Participación Ciudadana, Aroa Mira, ha destacado la madurez democrática que demuestra la ciudadanía año tras año con sus elecciones. “La ciudadanía ha hablado y ha decidido cuáles son las prioridades para sus barrios y para el conjunto de la ciudad, y desde el Gobierno Municipal ejecutaremos estas propuestas porque la voluntad de los vecinos y vecinas es la hoja de ruta de esta herramienta”.

Mira ha añadido que “estas cuentas participativas permiten mejorar el espacio urbano y los servicios públicos desde la perspectiva de quien vive y disfruta de Alcoy cada día, tocando áreas tan sensibles y necesarias como el bienestar animal, el deporte base o la recuperación de nuestros espacios verdes”.