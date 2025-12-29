Las membranas de ósmosis inversa sirven para mucho en la industria textil de Alcoy

La Universitat Politècnica de València (UPV)y las empresas INNOSERVIS, Pascual y Bernabeu y JMolt LT, han finalizado con éxito un proyecto en el que han dado una segunda vida a las membranas de ósmosis inversa. En el proceso se ha podido regular la reutilización de estos tejidos con capacidad para regenerar las aguas que después serán usadas en la industria, la agricultura o en la misma ciudad.

El proyecto fue iniciado en 2023 y ha finalizado en diciembre de 2025, y se ha centrado en la valorización de membranas de ósmosis inversa desechadas para su reutilización en el tratamiento terciario de aguas residuales textiles.

Tres años para avances

Durante estos tres años se han alcanzado todos los hitos previstos. En concreto se ha desarrollado y validado a escala industrial una metodología para regenerar membranas de ósmosis inversa como membranas de nanofiltración y ultrafiltración.

También se ha ensayado en plantas piloto y en entornos reales de industrias textiles, y se ha demostrado su capacidad para obtener aguas regeneradas aptas para reutilización industrial, urbana y agrícola, reduciendo simultáneamente el volumen de rechazos y el envío de residuos a vertedero.

Un 30% de reutilización

El proyecto ha confirmado que las membranas recicladas permiten disminuir de forma significativa el consumo de agua fresca en las empresas textiles (con potencial de reutilización del 25 al 30% del agua tratada).

El adelanto supone asimismo abaratar el coste asociado a la compra de nuevas membranas y avanzar hacia modelos de economía circular coherentes con la estrategia S3CV de la Comunitat Valenciana y con varios Objetivos de Desarrollo Sostenible relacionados con agua limpia, producción responsable y acción por el clima, según explica la UPV.

Minimizar residuos

RegeneraM ha contado con una inversión global superior a 650.000 euros y ha permitido estrechar la colaboración entre universidad y empresas, impulsando nuevas líneas de negocio ligadas al reciclado de membranas, la reutilización de aguas y la gestión avanzada de concentrados mediante evaporación natural asistida y otras tecnologías de minimización de residuos.