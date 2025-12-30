Alcoy instala ocho módulos de aparcamiento seguro e inteligente para bicicletas y patinetes

El Ayuntamiento de Alcoy ha completado la instalación de ocho módulos de aparcamiento seguro e inteligente para bicicletas y vehículos de movilidad personal. La infraestructura, financiada al 90% con fondos europeos, es clave para impulsar la movilidad sostenible y facilitar alternativas reales al vehículo privado.

El Ayuntamiento de Alcoy ha finalizado la instalación de ocho nuevos módulos de aparcamiento seguro diseñados principalmente para bicicletas, aunque también permiten el estacionamiento de patinetes y otros vehículos de movilidad personal (VMP).

Protección ante robos y mal tiempo

Estos espacios cerrados ofrecen protección frente a robos, actos vandálicos y condiciones meteorológicas adversas, reforzando la confianza de la ciudadanía en el uso de medios de transporte sostenibles.

Los módulos se han distribuido de forma estratégica por la mayor parte de la ciudad para dar cobertura a distintas zonas urbanas. En concreto, se ubican en la plaça Evarist Botella (Santa Rosa), la plaça Santa Rafaela María y la plaça Al-Azraq (Zona Nord), la plaça Emili Sala y la parte trasera del Teatre Calderón (Centre), la plaça Enric Valor y la Alameda Camilo Sesto, 43 (Eixample), así como en la calle Músics Pérez Monllor (Zona Alta).

La actuación ha supuesto una inversión total de 347.868,95 euros (IVA incluido), financiada al 90% a través de las Ayudas a Municipios para la implantación de zonas de bajas emisionesy la transformación digital y sostenible del transporte urbano, enmarcadas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Unión Europea – NextGenerationEU.

Se trata de subvenciones finalistas, destinadas exclusivamente a proyectos que cumplan criterios de modernización, sostenibilidad y reducción de emisiones, requisitos que Alcoy ha satisfecho para acceder a esta financiación.

A principios de enero

El concejal de Movilidad Sostenible, Jordi Martínez, ha subrayado que “ofrecer alternativas reales al vehículo privado pasa por garantizar que los ciudadanos tengan lugares seguros donde dejar su bicicleta o patinete sin miedo a robos o al deterioro”. En este sentido, ha destacado que el proyecto “demuestra cómo el aprovechamiento de los fondos europeos permite dotar a Alcoy de servicios modernos que facilitan el día a día de los vecinos y contribuyen a una ciudad más amable y respetuosa con el medio ambiente”.

Los nuevos aparcamientos, que entrarán en funcionamiento a principios del mes de enero, cuentan con un diseño accesible y un sistema de gestión inteligente que permitirá el acceso mediante aplicación móvil o códigos personalizados.

Con esta red de estacionamientos seguros, el Ayuntamiento pretende eliminar una de las principales barreras para el uso de la bicicleta en la ciudad: la falta de espacios protegidos en destino, favoreciendo así la conexión entre zonas residenciales, áreas comerciales, culturales y de servicios.