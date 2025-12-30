El coste de los taxis también subirá en l’Alcoià-El Comtat y en la Marina Baixa

Cambios en los precios de los taxis de tres comarcas alicantinas. L’Alcoià-El Comtat, que integran un Área de Prestación Conjunta; y la Marina Baixa, verán subir sus precios a partir de 2026. Según ha publicado este martes el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana, viajar en taxi en ambas áreas implicará un incremento para el consumidor.

La subida más pronunciada será en l’Alcoià-El Comtat, área que agrupa los municipios de Alcoy, Cocentaina, Benimarfull, l’Alqueria d’Asnar, Muro y todas las pedanías de ambas comarcas. En total, la subida global será del 7,65 % debido a diversos factores. El precio por kilómetro recorrido, el factor más determinante en el precio final, pasará de 1,07 euros a 1,15 (subida del 7,47 %). A ello se suma el precio por hora de espera, que pasa de 21,63 euros a 23,34 (7,9 %).

Es una regularización después de 11 años de congelación. Teníamos las tarifas muy desfasadas a la baja Jorge González — Presidente de Servitaxi Alcoy

Como es habitual, estos precios aumentan aún más con la conocida como Tarifa 2, la que ofrece el servicio en horario nocturno, en fines de semana o en jornadas festivas. El kilómetro recorrido, en este caso, asciende a 1,25 euros (subida del 7,75 %); la hora de espera a 27,24 euros (subida del 7,88 %) o la bajada de bandera, el coste mínimo que se aplica antes de iniciar el servicio, pasa de 3,70 a 4 euros (subida del 8,1 %).

Jorge González, presidente de Servitaxi Alcoy, defiende que la subida “es una regularización después de 11 años de congelación”. “Teníamos las tarifas muy desfasadas a la baja”, asegura, y celebra estar “contento después de muchos años peleando”.

Su objetivo, afirma, es que su área de prestación conjunta se equipare al resto de las que existen en la Comunidad Valenciana. Estas unidades territoriales las conforman municipios en las que se aplican las mismas tarifas y en la provincia de Alicante existen tres: la de Alicante y comarca, la de l’Alcoià-El Comtat y la de la Marina Baixa. González asegura que hace 10 años las tarifas de su área estaban “muy por debajo de la media”, aunque ahora se están “acercando” a unos precios “no muy diferentes”.

Marina Baixa

En los taxis de la Marina Baixa también ha habido modificaciones. En esta área, donde la ciudad de Benidorm no está integrada (y, por tanto, las tarifas las rige la administración municipal), se integran las localidades de Altea, Beniardà, Benifato, Benimantell, Bolulla, Callosa d’En Sarrià, Confrides, Finestrat, El Castell de Guadalest, la Nucia, Orxeta, Polop, Relleu, Sella, Tàrbena y la Vila Joiosa. La media de los precios aumentará un 4,84 %.

Por primera vez en 11 años se han incrementado las tarifas teniendo en cuenta los costes de los taxis Ramón Ortega — Taxista en la Marina Baixa

El valor más determinante en el coste final, el precio por kilómetro recorrido, pasa de 0,98 euros a 1,03 (subida del 5,1 %) en la Tarifa 1 y pasa a 1,17 euros (subida del 4,46 %) en la Tarifa 2. En este caso, el valor porcentual que más aumenta es el mínimo de percepción por servicio prestado en horario nocturno. Este concepto es la tasa mínima por prestación, es independiente de la bajada de bandera y sube un 5,88 % (a 6,30 euros) en horario nocturno, mientras que en el diurno pasa de 3,80 euros a 4 (subida del 5,26 %).

También destaca la subida del 4,47 % en la bajada de bandera en la Tarifa 1, que pasa a ser de 3,50 euros; y del 3,79 % en la Tarifa 2, que pasa a ser de 4,10 euros.

Ramón Ortega, taxista en la Marina Baixa, celebra que “por primera vez en 11 años se han incrementado las tarifas teniendo en cuenta los costes de los taxis”, pero asegura que su intención era que subieran "aún más".