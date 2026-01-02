Alcoy modifica su Cabalgata de Reyes y cuatro municipios de la provincia la suspenden ante la previsión de lluvias

Con las previsiones más intensas de la borrasca Francis en el norte de la provincia, Alcoy ha decidido mantener la celebración del Bando Real, este domingo, y la Cabalgata, este lunes, aunque adaptando su desarrollo a las condiciones meteorológicas del momento, con el fin de garantizar la seguridad del público.

Se mantiene, por tanto, el horario previsto para su Cabalgata, aunque se introducen modificaciones relevantes por motivos de seguridad. Entre ellas, se elimina el icónico uso de escaleras por parte de los pajes, por lo que el reparto de regalos se realizará exclusivamente en el interior de los edificios. El acto de la Adoración se desarrollará de forma más ágil y el espectáculo piromusical quedará condicionado a la evolución del tiempo y los grupos de danzas seguirán el mismo protocolo aplicado en el Bando Real.

Sobre este acto, se ha acordado mantenerlo con los mismos horarios establecidos, con salida este domingo a las 18:30 horas desde la Font Redona. No obstante, los grupos de danzas se unirán al desfile en función de la intensidad de la lluvia en ese momento, con el fin de agilizar el desarrollo del acto, garantizar la seguridad y ajustarlo a las condiciones meteorológicas. Asimismo, para hacer más rápido el recorrido se ha habilitado un punto en el Ágora para la entrega de las cartas XXL, de 17:00 a 20:00 horas, ya que no saldrá la nueva carroza habilitada para tal fin. Sí se encenderán las hogueras, pero no se realizará la bajada de bengalas desde el Preventorio.

El Ayuntamiento alcoyano advierte de que la situación meteorológica sigue siendo adversa, con previsión de lluvia, viento e incluso nieve a cotas bajas, lo que podría afectar a las comunicaciones. Además, los voluntarios paqueteros solicitan a las familias que protejan adecuadamente los paquetes para evitar daños.

Suspensión en El Campello

En El Campello, el Ayuntamiento anunció el viernes la suspensión de la Cabalgata y la sustitución del acto por una recepción en la Casa de Cultura. Según han justificado desde el consistorio a través de un comunicado, “la más que probable posibilidad de que el próximo lunes, 5 de enero, se registren precipitaciones de carácter intenso en algunos tramos del día, ha motivado un cambio de planes”. Tal como señalan, para el lunes existe “entre un 90 % y un 100 % de probabilidad de lluvia, con vientos de hasta 30 kilómetros por hora”.

Tradicionalmente, los Reyes Magos llegan al Club Náutico a bordo de un barco y desde allí mismo comienza la Cabalgata, que trascurre el paseo marítimo y varias calles y avenidas hasta llegar a la plaza de la Iglesia, donde Melchor, Gaspar y Baltasar concluyen su desfile acompañados por los pajes y saludan a los más pequeños.

Para no dejar sin actos esta fecha tan señalada, en El Campello han preparado una recepción de los Reyes Magos a los más pequeños en la Casa de Cultura de la localidad para evitar la lluvia. La recepción se celebrará a las 18:00 en el interior del auditorio, y sobre el escenario se entregarán regalos.

Busot

También en la comarca de l'Alacantí, la localidad de Busot anunció el viernes la suspensión de su cabalgata. Según ha confirmado el alcalde, Alejandro Morant, la previsión meteorológica ha obligado a tomar esta decisión. "Había que prevenir con tiempo, ya que contábamos con carrozas, ballet y mucha animación en marcha y pretendemos no incurrir en gastos", ha afirmado.

La cabalgata en este municipio se celebra desde hace más de veinte años y, según fuentes municipales, unas mil personas asisten cada 5 de enero procedentes, también, de localidades colindantes.

Vega Baja

En la comarca más meridional de la provincia de Alicante también se han anunciado cambios. El Ayuntamiento de Dolores suspendió la Cabalgata "debido a las previsiones de lluvia", y ha organizado una "entrega de regalos de Sus Majestades" en la iglesia de la localidad el martes a las 17:00.

Asimismo, Pilar de la Horadada suspende su cabalgata y aplaza la entrega de juguetes al martes 6 debido a la previsión meteorológica que anuncia lluvias intensas para los próximos días en la zona,

En otros cuatro municipios de la Vega Baja la Cabalgata no se suspende, sino que se aplaza. En Torrevieja, la Cabalgata se celebrará el martes 6 de enero a las 17:00 horas. En Orihuela, se mantienen dos cabalgatas diferenciadas. En Orihuela Costa, el desfile comenzará a las 17:00 horas, con salida desde el centro comercial Zenia Boulevard, modificando el itinerario habitual. En Orihuela centro, la cabalgata tendrá lugar a partir de las 18:00 horas, manteniendo su recorrido tradicional desde Las Espeñetas hasta la Glorieta Gabriel Miró.

En Albatera pasa a celebrarse el martes día 6 a las 12 del mediodía, en un día festivo, manteniendo el recorrido habitual, mientras que en Formentera del Segura la adelantan a este sábado día 3 a las 18:00, dos días antes de la celebración habitual "debido a la previsión de lluvia para el lunes". El desfile arrancará a las 18:00 desde la Biblioteca Municipal.