Los dromedarios esperan ya a los Reyes Magos de Alcoy

A unas horas de la esperada Cabalgata de Reyes, los dromedarios reales aguardan en Alcoy, listos para que sus majestades, Melchor, Gaspar y Baltasar, se eleven sobre sus nobles monturas en el grandioso desfile, el más antiguo de España, con el que se cerrarán, como es tradición, las fiestas navideñas si el temporal previsto de lluvia y nieve lo permite.

Arturo, Nueve y Sultán son los tres dromedarios machos que se prevé que desfilen este 5 de enero en Alcoy. Los camellos árabes permanecen durante todo el año en la ciudad, concretamente en la zona del Rebolcat, donde tiene su sede la Escuela de Equitación Peluca, que desde el año 2000 lleva asegurando la presencia de estos animales en la veterana cabalgata alcoyana y en otras como Elda, Elche, Ibi, Orihuela, Cocentaina y el auto sacramental de Cañada.

Años atrás, el Ayuntamiento de Alcoy intentaba contratarlos en función de la presencia más o menos cercana de un circo, pero eso no siempre podía ser y en ocasiones sus majestades se tenían que conformar con caballos.

Los dromedarios de circo, además, tenían el problema de que no estaban acostumbrados al contacto tan cercano con el público, por lo que no era extraño que se pusieran nerviosos y los Reyes Magos acabaran por los suelos.

Puesta a punto

Los animales están recibiendo estos días más cuidados para su puesta a punto. "Acaban de venir estos tres dromedarios del desierto y estamos intentando que descansen un poco para celebrar la mejor cabalgata del mundo", explica Graciela Llorens Monllor, encargada de la escuela Peluca.

La cuidadora añade que "están un poco cansados de todo el trayecto pero en esta casa intentamos estos días que se pongan lo más fuertes posible para poder disfrutar y que luzcan bien el día 5".

Los dromedarios ya están listos para trasladar a los Reyes Magos de Alcoy / Juani Ruz

Rodajes

Los dromedarios que conviven en la escuela de equitación, a los pies de Alcoy, participan a lo largo del año en rodajes de películas y Fiestas de Moros y Cristianos. Son un total de dieciséis ejemplares.

Esta escuela se encarga de proveer de estos animales a distintos municipios de la provincia para sus respectivas cabalgatas. La más lejana con la que colaboran este año aportando dromedarios con monturas reales es la de Murcia capital, y el resto por los alrededores "siempre intentamos que no hagan demasiados viajes lejos porque están más cómodos quedándose por aquí".

No obstante, con la previsión meteorológica tan negativa que hay para el lunes han suspendido ya, explica Graciela Llorens, los actos en Ontinyent y el campamento de Cocentaina "cuando aún no hay ni siquiera una alerta", por lo que están preocupados por si se produce una cascada de cancelaciones o cambios de fecha.

Caballos

La escuela también brinda caballos y burritas a otras poblaciones como L'Alqueria d'Asnar. En la Cabalgata de Alcoy salen también caballos representando figuras importantes como la estrella o el heraldo.

Los dromedarios ya están, por tanto, preparados para llevar sobre la montura a Sus Majestades de Oriente, que pronto harán su llegada desde Oriente si el tiempo lo permite.