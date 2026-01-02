Así decoran sus casas los vecinos de Alcoy para la Cabalgata de Reyes

Los pajes reales -els negres- son protagonistas de la decoración de las fachadas de Alcoy para la Cabalgata de Reyes, como cada año de cara al desfile de cada 5 de enero, en el que, convertidos en personajes de carne y hueso, llevan la magia y la ilusión a niños y mayores, trepando con sus largas escaleras a los balcones para repartir regalos y emociones.

Así, los balcones de la ciudad se pueblan en los días previos de muñecos que representan a los pajes, al tiempo que las tiendas ven incrementada la demanda de productos relacionados con estos personajes. Es una de las estampas más características de la Cabalgata de Reyes Magos de Alcoy, la más antigua de España.

Venta animada

Estos días la venta de los pajes está muy animada en la ciudad alcoyana como explica Ana María Mateo, copropietaria de Art23 Souvenirs d'Alcoi.

"Vendemos sobre todo devoción especial por los pajes. A la gente de fuera le digo que queremos mucho a los Reyes porque nos traen los regalos pero más a los pajes porque nos los suben por los balcones, nos los dejan en nuestras casas y para nosotros los pajes son algo muy especial".

Los pajes negros decoran las fachadas de Alcoy / Juani Ruz

Figuras icónicas

Los pajes de Alcoy son figuras icónicas y tradicionales de la famosa cabalgata, que destaca por su séquito de pajes negros que, además de paquetes, llevan escaleras para ayudar a Gaspar, Melchor y Baltasar a repartir los regalos, formando parte de un desfile mágico que se celebra desde 1866 en esta ciudad.

Este desfile está declarado Bien de Interés Cultural Inmaterial (BIC) y es Fiesta de Interés Turístico Nacional.

La Cabalgata de Reyes de Alcoy es mucho más que un desfile; es un viaje al pasado que revive la esencia de una Navidad auténtica. Durante la noche, la ciudad se transforma en un murmullo de admiración, especialmente cuando los pajes reales ascienden con largas escaleras a los balcones para entregar los regalos a los niños, convirtiendo sus sueños en realidad.

La trilogía de la Navidad

Pero la Cabalgata de Reyes no es un evento aislado, sino la culminación de una trilogía que da forma a las celebraciones navideñas en Alcoy.

Esta comienza con Les Pastoretes, una entrañable representación que tuvo lugar el 29 de diciembre. En este desfile, los niños y niñas, vestidos de pastores, recorren las calles en carros decorados con escenas típicas del Belén, creando una atmósfera que evoca la infancia y conecta a las familias con las tradiciones locales.

El siguiente acto es el Bando Real, el 4 de enero, en el que el emisario de los Reyes Magos recorre las calles proclamando «El Bando».

Esta pieza literaria, escrita en valenciano, invita a los niños a depositar sus cartas en las burritas reales, unos carromatos que simbolizan la conexión entre los deseos infantiles y la magia de Sus Majestades.

Finalmente, la trilogía culmina con la majestuosa Cabalgata del 5 de enero, que transforma a Alcoy en un espectáculo visual de luz, música y emoción colectiva, este año pendiente de la previsión de nieve.