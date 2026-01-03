Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Alcoy suspende el Campamento Real y mantiene la Cabalgata de Reyes

La Asociación Cultural Samarita y el Ayuntamiento han decidido no realizar este evento por la previsión de precipitaciones y mal tiempo

Campamento de los Reyes Magos de Alcoy en 2025

Juani Ruz

Paula Lizcano

Paula Lizcano

Alcoy ha suspendido una de sus actividades dentro de la programación especial dedicada a la visita de los Reyes Magos. El Campamento Real no se realizará finalmente tras la decisión tomada por los dos organizadores; el Ayuntamiento y la Asociación Cultural Samarita.

Así lo ha explicado el consistorio en un comunicado donde indica que no habrá ningún evento en el Preventorio, lugar donde se iba a llevar a cabo, por lo que se ha pedido a la población que evite desplazarse hasta la zona. La medida responde a criterios preventivos y busca minimizar cualquier riesgo derivado de las condiciones climatológicas previstas para esa jornada.

La Burreta y la Cabalgata siguen en pie

No obstante, el Ayuntamiento de Alcoy ha informado de que se mantienen los actos de la Burreta y la Cabalgata, dos de los eventos más emblemáticos de la programación navideña. Eso sí, ambos se adaptarán en cada momento a la evolución del tiempo, con el fin de asegurar su correcto desarrollo y la seguridad de participantes y público.

Además, ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para que siga informándose exclusivamente a través de los canales oficiales del Ayuntamiento de Alcoy, donde se comunicarán puntualmente posibles cambios, novedades o adaptaciones en función de la evolución meteorológica.

