Así adapta Alcoy su Cabalgata a la lluvia: pajes sin escaleras y regalos en el interior

La Cabalgata de los Reyes Magos de Alcoy se mantiene pese al temporal de lluvia y frío, adaptándola a las circunstancias meteorológicas. Así, se tendrá que prescindir de las tradicionales escaleras de los pajes y el reparto de los regalos será íntegramente en el interior.

El Ayuntamiento de Alcoy acogió el domingo una nueva reunión de coordinación en la que participaron representantes de la corporación municipal, encabezados por el alcalde, Toni Francés, con la presencia de concejales y de todos los portavoces de los diferentes grupos políticos, así como miembros de la Asociación de San Jorge y de los distintos colectivos que forman parte de los actos del Nadal Alcoià.

Durante el encuentro se revisó la evolución de las previsiones meteorológicas y, tal y como ya se acordó en la reunión celebrada el pasado viernes, se decidió mantener la celebración del Bando Real, que tuvo lugar el domingo y que estuvo marcada por una fina pero continuada lluvia, y la Cabalgata, adaptando el desarrollo de ambos actos a los condicionantes meteorológicos del momento, con el objetivo de garantizar en todo momento la seguridad de participantes y público asistente.

Y desde el Ayuntamiento han confirmado este lunes que la Cabalgata se mantiene por ahora, por lo que no se suspenderá salvo que la situación empeoré mucho.

Los cambios

Así, la Cabalgata de Reyes Magos se mantiene igualmente el horario previsto, aunque se introducirán diversas modificaciones. Entre ellas, los pajes no portarán escaleras y el reparto de regalos se realizará íntegramente en el interior de los edificios.

Las imágenes del Día de la Burrita y el Bando Real de Alcoy / Juani Ruz

Asimismo, el acto de la Adoración se agilizará al máximo y la celebración del espectáculo piromusical quedará supeditada a las condiciones meteorológicas existentes en ese momento. En el caso de los grupos de danzas se seguirá el mismo protocolo que en el Bando.

Los voluntarios paqueteros piden a las familias que protejan al máximo los paquetes, introduciéndolos dentro de otra caja antes de envolverlos en el papel de estraza marrón y precintándolos por encima con cinta aislante para evitar que sufran daños.

Seguimiento

Desde el consistorio, se insiste en que, a pesar de la decisión de mantener los actos, la situación meteorológica continúa siendo adversa, con previsión de lluvia, aire e incluso nevadas en cotas bajas, lo que podría dificultar las comunicaciones.

Por este motivo, el Ayuntamiento solicita máxima prudencia a todas aquellas personas que tengan que desplazarse por carretera y recomienda seguir con especial atención las indicaciones y recomendaciones de los organismos oficiales.

Se subraya que el objetivo prioritario es hacer posible la realización de los actos, si bien se contempla la posibilidad de introducir más ajustes en determinados elementos, en la duración o en la trayectoria del recorrido, en función de la evolución del tiempo y de las condiciones meteorológicas de cada momento. Desde el Consistorio se ha puntualizado que se trata de circunstancias excepcionales y se solicita, por ello, la colaboración y comprensión de la ciudadanía.

Desde el Ayuntamiento de Alcoy se continuará trabajando de manera coordinada con todas las entidades implicadas y se informará puntualmente a la ciudadanía a través de los canales oficiales ante cualquier novedad que pueda producirse.

Bando Real

En cuanto al acto del Bando Real, se desarrolló el domingo por la tarde adaptándolo a las circunstancias meteorológicas con los mismos horarios, partiendo a las 18:30 horas desde la Font Redona. Asimismo, para agilizar el recorrido se habilitó un punto en el Ágora para que se entreguen las cartas XXL de 17 a 20 horas, ya que no salió la nueva carroza habilitada para tal fin.