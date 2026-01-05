Este es el dispositivo que activa Alcoy ante el aviso amarillo por nieve

El Ayuntamiento de Alcoy ha celebrado este lunes una reunión de coordinación convocada por el alcalde ante la alerta amarilla por nevadas decretada por la Generalitat Valenciana a partir de las 18:00 horas, con el objetivo de anticipar actuaciones preventivas y garantizar la seguridad de la ciudadanía.

En el encuentro han participado el alcalde y el vicealcalde, así como los concejales responsables de las áreas implicadas, junto con responsables de los cuerpos de la Policía Nacional, Policía Local, Emergencias y Protección Civil, Guardia Civil, Bomberos, además de personal técnico municipal y de los servicios operativos y concesionarios que intervienen en este tipo de episodios meteorológicos.

Dado que se trata de una jornada sin actividad escolar -no hay clases hasta el miércoles 7 de enero- y atendiendo a las características de la alerta, el Consistorio ha acordado activar un dispositivo preventivo propio de una situación de alerta amarilla, que no implica una gravedad extrema, pero sí requiere vigilancia y prudencia.

Medidas

Entre las medidas adoptadas se encuentra la preparación de los medios municipales y de las empresas concesionarias, con especial atención a los accesos principales, zonas con mayor pendiente, puentes, áreas umbrías y accesos a urbanizaciones, centros de salud, hospital y residencias como el Preventorio o Gormaget.

Asimismo, se ha previsto el acopio y disponibilidad de sal y maquinaria, así como el seguimiento continuo de la evolución meteorológica durante la tarde y la noche. Se echará sal en los puentes y principales vías de tráfico de la ciudad para una vez finalice la cabalgata y la gente vuelva a sus casas pueda hacerlo de la mejor manera posible.

Es fundamental seguir las recomendaciones, actuar con sentido común y no asumir riesgos innecesarios Raül Llopis — Concejal de Emergencias de Alcoy

Desde el Ayuntamiento se pone el foco especialmente en las urbanizaciones y diseminados, donde se recomienda extremar las precauciones, evitar desplazamientos innecesarios en vehículo privado y, en caso de ser imprescindible circular, hacerlo con la máxima prudencia, a baja velocidad y con los vehículos preparados para condiciones invernales. Se recuerda también la conveniencia de limitar salidas nocturnas y revisar previamente el estado de accesos y caminos.

Del mismo modo, se desaconseja los desplazamientos en coche a parajes naturales y zonas de montaña ante el riesgo de nevadas, heladas y formación de placas de hielo, así como la posible reducción de la visibilidad y el empeoramiento de las condiciones de acceso. El acceso a la Font Roja estarà cerrado a partir de esta tarde y durante todo el día de mañana.

El concejal de Emergencias, Raül Llopis, ha subrayado que “aunque estamos ante una alerta amarilla, que no comporta una situación de gravedad extrema, es fundamental seguir las recomendaciones, actuar con sentido común y no asumir riesgos innecesarios”.

En este sentido, ha insistido en la importancia de “estar atentos en todo momento a los canales oficiales de información del Ayuntamiento y a los medios de comunicación, así como evitar desplazamientos por carretera que no sean estrictamente necesarios o cualquier acción que pueda comprometer nuestra seguridad o la de otras personas”.

El Ayuntamiento de Alcoy mantendrá activo el seguimiento de la situación y actualizará la información en función de la evolución de la previsión meteorológica, apelando a la colaboración y responsabilidad de la ciudadanía para afrontar este episodio con la máxima prudencia.