Minicampamento real en Alcoy en la Plaça de Dins pese a la lluvia y el frío
Una delegación del Campamento Real se instala en el centro tras la cancelación del Preventorio por la meteorología adversa
Las adversas condiciones meteorológicas han obligado a cancelar el Campamento Real de Alcoy organizado por la Asociación Samarites en la zona del Preventori no han impedido que Alcoy continúe viviendo la magia de los Reyes.
Como alternativa, una pequeña delegación del Campamento se ha instalado en la Plaça de Dins, bajo sus arcos, para mantener viva la magia de estas fechas y permitir que los más pequeños puedan seguir disfrutando del ambiente navideño.
En este espacio céntrico, los niños y niñas han podido recibir golosinas, castañas y participar en una chocolatada, en un entorno resguardado y adaptado a la situación meteorológica. La presencia de los pajes reales y la música ha contribuido a animar la jornada y a generar un ambiente festivo.
Con esta iniciativa, se ha garantizado una opción segura y cercana para la ciudadanía, reafirmando el compromiso de mantener los actos navideños siempre que las condiciones lo permitan, adaptándolos a las circunstancias de cada momento.
Suscríbete para seguir leyendo
- Nieve en la Sierra de Aitana: la montaña alicantina vive el frío invernal
- Blanca navidad: la nieve cubre algunas de las cumbres de Alicante
- Este es el animal que ha puesto en alerta a la Generalitat en la Font Roja
- Suerte doble en Alicante: dos administraciones venden el primer premio de la Lotería Nacional
- ¿Porno en la tumba de Camilo Sesto en Alcoy?
- Una nueva borrasca barre la provincia de Alicante: así está descargando este martes
- Tesoros de la edad de hielo a vista de pájaro en Alicante
- Las carreteras de Alicante registran ya un accidente al día por colisión con jabalí