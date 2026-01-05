Minicampamento real en Alcoy en la Plaça de Dins pese a la lluvia y el frío

Las adversas condiciones meteorológicas han obligado a cancelar el Campamento Real de Alcoy organizado por la Asociación Samarites en la zona del Preventori no han impedido que Alcoy continúe viviendo la magia de los Reyes.

Como alternativa, una pequeña delegación del Campamento se ha instalado en la Plaça de Dins, bajo sus arcos, para mantener viva la magia de estas fechas y permitir que los más pequeños puedan seguir disfrutando del ambiente navideño.

En este espacio céntrico, los niños y niñas han podido recibir golosinas, castañas y participar en una chocolatada, en un entorno resguardado y adaptado a la situación meteorológica. La presencia de los pajes reales y la música ha contribuido a animar la jornada y a generar un ambiente festivo.

Con esta iniciativa, se ha garantizado una opción segura y cercana para la ciudadanía, reafirmando el compromiso de mantener los actos navideños siempre que las condiciones lo permitan, adaptándolos a las circunstancias de cada momento.