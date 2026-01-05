Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Directo: EEUU ataca VenezuelaCabalgatas de ReyesNieve en AlicanteEl tiempo hoy90 horas urgenciasBiblioteca inundada
instagramlinkedin

Parto con final feliz en un portal de Alcoy

Una mujer da a luz en la mañana de este lunes en la puerta de un edificio, siendo trasladada junto con su recién nacida al hospital en buen estado

Una de las entradas al Hospital Virgen de los Lirios de Alcoy, en imagen de archivo

Una de las entradas al Hospital Virgen de los Lirios de Alcoy, en imagen de archivo / Juani Ruz

Jose A. Rico

Jose A. Rico

Una mujer ha dado a luz en la mañana de este lunes en un portal de Alcoy, siendo traslada junto con su recién nacida al Hospital Virgen de los Lirios en buen estado. Esta circunstancia ha hecho que el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) haya movilizado una unidad del Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU).

El equipo médico ha asistido pasadas las 9:00 horas a la mujer, de 31 años y a su bebé, una niña que ya había nacido, procediendo a cortar el cordón umbilical.

Noticias relacionadas y más

Ambas han sido trasladadas en buen estado al centro hospitalario de Alcoy, según han informado desde el CICU. Todo en una jornada marcada por la lluvia y el frío, acabando el parto en final feliz.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents