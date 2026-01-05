Parto con final feliz en un portal de Alcoy
Una mujer da a luz en la mañana de este lunes en la puerta de un edificio, siendo trasladada junto con su recién nacida al hospital en buen estado
Una mujer ha dado a luz en la mañana de este lunes en un portal de Alcoy, siendo traslada junto con su recién nacida al Hospital Virgen de los Lirios en buen estado. Esta circunstancia ha hecho que el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) haya movilizado una unidad del Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU).
El equipo médico ha asistido pasadas las 9:00 horas a la mujer, de 31 años y a su bebé, una niña que ya había nacido, procediendo a cortar el cordón umbilical.
Ambas han sido trasladadas en buen estado al centro hospitalario de Alcoy, según han informado desde el CICU. Todo en una jornada marcada por la lluvia y el frío, acabando el parto en final feliz.
