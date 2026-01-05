El temporal barre Alicante acompañado de nieve tras dejar más de 200 litros en 48 horas en la provincia

El episodio de lluvias asociado a la borrasca Francis está barriendo la provincia de Alicante, donde hasta ahora las principales precipitaciones se han registrado en la Marina Alta, con más de 200 litros por metro cuadrado. Y el temporal se va a prolongar hasta la mañana del martes, cuando se volverá a una situación de estabilidad.

Unas lluvias que mantienen en el aire la celebración de las cabalgatas esta tarde noche, lo que ha obligado a adaptarlas, modificarlas o incluso en algunos casos suspenderlas. Y precisamente esta noche las precipitaciones pueden ser el forma de nieve o aguanieve en el interior, ya que la cota baja de madrugada hasta los 400 metros, aunque el riesgo de lluvias también irá bajando.

Es más, la nieve ya está cuajando en cumbres como Aitana, Els Plans, El Menejador o La Carrasqueta. Y es que hay activada la alerta amarilla por nieve en el interior, que abarca l'Alcoià, el Alto Vinalopó y parte de l'Alacantí y el Medio Vinalopó, que se mantendrá hasta las 8:00 del martes, por acumulados de hasta dos centímetros de nieve.

El director del Laboratorio de Climatología de la UA, Jorge Olcina, ha explicado este lunes que las previsiones se están cumpliendo y "el domingo en el centro de la provincia no hubo precipitaciones, pero sí que descargaron con abundancia en el norte, en los valles de la Marina Alta, cantidades por encima de 150 y 200 litros en algunos puntos".

Y "ya desde esta madrugada esta masa de aire frío que viene acompañando la borrasca Francis está haciendo acto de presencia en la provincia de Alicante, por lo que van entrando bandas de nubosidad y van descargando de forma continuada".

Esto sí el climatólogo ha destacado que "no se trata de lluvias abundantes ni cuantiosas, pero sí una lluvia continuada porque la nubosidad se mueve muy lenta en esta borrasca, y está afectando a la región de Murcia y a la provincia de Alicante en estos momentos y lo va a seguir haciendo prácticamente durante toda la mañana y gran parte de la tarde".

Del mismo modo, "a partir de esta noche y madrugada del martes, la masa de aire que hay en las capas altas, que es una masa aire muy fría, que ya empezó a entrar el pasado sábado por el norte de la península Ibérica, va a ir llegando al espacio interior de la provincia y, por tanto, las precipitaciones que puedan producirse serían en forma de agua, nieve o nieve. Estamos hablando que las cumbres del Alcoià- El Comtat y de los valles interiores de las dos Marinas pueden verse teñidos de blanco".

Así, "si se confirma, y todo apunta a que sí, las precipitaciones de esta próxima madrugada, la madrugada del día de Reyes, podrían ser ya en esas comarcas interiores y en esas cotas por encima de 600, 700 metros, en forma de agua, nieve o de nieve".

