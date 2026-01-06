La finalización de 18 viviendas intergeneracionales en Alcoy se retrasa seis meses

Las 18 viviendas del edificio intergeneracional que construye en Ayuntamiento de Alcoy se retrasa tres meses. El Ayuntamiento ha concedido una prórroga del plazo de finalización de estas obras, atendiendo así a la petición de la empresa adjudicataria, que alegaba varios imprevistos durante los trabajos, que arrancaron en marzo de 2024 y tenían que estar acabados en 21 meses, es decir en diciembre de 2025.

Así, la Junta de Gobierno aprobó antes de Navidad esta prórroga, que fija la finalización de los trabajos, valorados en casi dos millones de euros, en el 19 de marzo de 2026, según han informado fuentes del ejecutivo municipal, por lo que el plazo de las obras se eleva a dos años. Una actuación que busca fomentar la convivencia entre jóvenes y personas mayores, con alojamientos adaptados para ambos colectivos.

Los trabajos que restan afectan sobre todo a las puertas y la red de saneamiento / Juani Ruz

Este edificio de 18 viviendas intergeneracionales se ha levantado en el barrio de El Partidor, concretamente en los números 102 y 104 de la calle Sant Mateu, con entrada por la placeta Les Eres, y las obras están en su recta final.

Contratiempos

La empresa contratista había pedido la ampliación del plazo de ejecución de las obras alegando, en primer lugar, retrasos en el suministro y en la fabricación a medida de las puertas de entrada a las viviendas, lo que ha impedido cumplir el calendario inicialmente previsto.

En segundo lugar, señalaba la falta de disponibilidad de mano de obra especializada para los trabajos de cerrajería, circunstancia que ha provocado retrasos en otros oficios dependientes, como los trabajos de pintura y electricidad.

Por último, exponía dificultades técnicas en la ejecución de la acometida de saneamiento, derivadas de la complejidad de la obra, al tratarse de un pozo de gran profundidad, así como de la excavación necesaria para conectar con el colector general a cuatro metros de profundidad, a lo que se suman los plazos de ejecución ofrecidos por las empresas especializadas encargadas de estos trabajos.

Zonas ajardinadas

La adjudicación del proyecto ascendió a 1.984.844,53 euros (IVA incluido) e incluye, además de las viviendas, equipamientos y jardines de uso privado para las personas residentes, así como espacios y zonas ajardinadas de uso público para el conjunto del barrio.

Los trabajos se han prorrogado hasta el 19 de marzo / Juani Ruz

El proyecto contempla que la planta baja del edificio acoja espacios accesibles al vecindario mediante un acceso controlado, con el objetivo de reforzar la vida comunitaria y promover la autonomía personal.

Aunque no se trata de un edificio destinado a personas dependientes, se ha proyectado con el máximo nivel de accesibilidad tanto en las viviendas como en las zonas comunes. El edificio se concibe como un espacio sostenible, integrador e inteligente, alineado con las estrategias urbanas actuales y futuras.

Financiación europea para el Plan EDIL El Plan de Actuación Integral (PAI) de Alcoy que ha sido incluido dentro del EDIL, con 6,4 millones de fondos europeos, incluye seis actuaciones clave para la transformación urbana y social de Alcoy, estando dos de ellas en ejecución y muy avanzadas. Y el coste de los trabajos se financia en un 60 % con fondos europeos. Estas actuaciones son el edificio administrativo en el Parque Tecnológico de Rodes. Rehabilitación de patrimonio industrial (1.800 m²) para crear un espacio municipal con servicios digitales, culturales y formativos. Las obras se encuentran ya en fase final de ejecución. 4 millones de coste total. Vivienda pública de alquiler en Sant Mateu y La Sardina. Incremento de la oferta asequible con un modelo de cohousing intergeneracional. Obras en ejecución en Sant Mateu,q eu se han prorrogado tres meses más, con un coste de 2 millones. Regeneración del talud de La Beniata. Transformación de un antiguo recinto industrial en un equipamiento polifuncional que conectará zonas vulnerables. 2,9 millones. Vía Parque. Creación de un eje verde y de esparcimiento aprovechando el antiguo trazado ferroviario para conectar y revitalizar zonas degradadas. 2,6 millones. Rehabilitación del Centro Cultural Mario Silvestre. Mejora de la experiencia de uso y la eficiencia energética de este espacio del Centro Histórico. 2 millones. Digitalización de la Administración. Nuevas aplicaciones TIC para mejorar la gestión municipal y la atención a la ciudadanía. En parte en ejecución. 1 millón de euros.

La parcela se encuentra dentro del Conjunto Histórico y en un entorno urbano muy degradado por el paso del tiempo. Por ello, con esta intervención se pretende contribuir a la consolidación y regeneración de la zona, convirtiéndose al mismo tiempo en un referente de actuación en el Centro Histórico.

Distribución y arquitectura bioclimática

De las 18 viviendas, diez contarán con salón-comedor-cocina, un dormitorio y un baño; mientras que las otras ocho serán apartamentos diáfanos con el baño separado. Con el objetivo de reducir al máximo el consumo energético, el diseño incorpora principios de arquitectura bioclimática: estudio de la orientación, distribución de los huecos, protección solar, uso de materiales y soluciones naturales, creación de un patio térmico, sistemas de calefacción de alta eficiencia, ventiladores de techo para la refrigeración, sistemas de reducción del consumo de agua potable, entre otras medidas.

El proyecto cuenta con una subvención de 810.000 euros enmarcada en el Programa de Fomento de la Regeneración y Renovación Urbana y Rural (ARRUR) del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, destinada a financiar una parte de los honorarios y de las obras.

Además, también va a recibir financiación europea a través del Plan EDIL (Estrategia de Desarrollo Integrado Local), para la que el Ayuntamiento ha obtenido 6,4 millones para una serie de actuaciones, entre las que figura este edificio de Sant Mateu.