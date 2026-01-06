Gélido y blanco Día de Reyes en Alicante: las cumbres amanecen nevadas y con mínimas de hasta -7 grados

Las lluvias dan paso a la estabilidad y el frío, rematando de nuevo la nieve esta blanca Navidad en Alicante. Si la semana de Nochebuena arrancó con las cumbres más altas teñidas de blanco, el Día de Reyes cierre este ciclo festivo de nuevo con nieve en el techo de la provincia por la confluencia de la borrasca Francis y la entrada de una masa de aire ártico. Y temperaturas gélidas, con máximas en la costa de 12 grados y de entre 6 y 8 grados en el interior.

Así, aunque apenas ha llovido o nevado esta madrugada, la nieve del lunes se mantenía a las 11:00 horas en algunas cumbres, sobre todo en Aitana, donde ya se estaban registrando colas de visitantes para disfrutar de esta postal invernal que el lunes presentaba hasta 20-25 centímetros de grosor en algunos puntos.

Aitana congrega a familias y visitantes para ver la nieve el Día de Reyes / Juani Ruz

Eso sí, la nieve se encuentra en zonas de difícil acceso, por lo que es complicado llegar. Por otra parte, las heladas en el interior han sido generalizadas y también ha habido cencellada en algunas zonas, como en la Serrella.

Además, la temperatura se mantiene muy fría en las cumbres, ya que en Aitana el mercurio marcaba a esa hora -6,1 grados, en la Sierra de Salinas de Villena y El Menejador de Alcoy -5,2 grados y en la Penya Migjorn de Xixona -3,4, aunque no todas están nevadas y hace sol, ya que la jornada está despejada, lo que puede hacer que el manto blanco desaparezca más rápido.

Esta nieve ha amanecido en Aitana, La Serrella, El Montcabrer y Puig Campana, este muy cerca de la costa, entre otros. Y el director del Laboratorio de Climatología de la UA, Jorge Olcina, ha explicado que la nieve, sobre todo en Aitana, "durará unos días, porque las noches van a ser frías".

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé que este martes sea el Día de Reyes más frío desde al menos 1997 en la Comunidad Valenciana, con una temperatura media que no llegará a los 3 grados. Y es que la mínima más baja se ha registrado en Villena (Sierra de Salinas) con -7,2 grados, seguida de Confrides (Aitana) con -6,2, Alcoy (El Menejador) con -5,6, Xixona (Migjorn) con -4,4, Banyeres con -3,3, Ibi y Penàguila con -2,9, Castalla con -2,6, Onil y La Torre de les Maçanes con -2,5 y Agres con -1,9 grados, según la red de Avamet y Aemet.

Las heladas en el interior han sido generalizadas / Juani Ruz

Además, en las grandes ciudades Alicante ha registrado una mínima de 2,7 en El Moralet y de 5,2 en el casco urbano, en Elche 3,4, en Benidorm 5,4, en Torrevieja 4,2 grados, en Orihuela 5,2, en Dénia 4,1, en Elda 1,1, en Novelda 2,4 y en Pego 2,9 grados.

Así, según el Laboratorio de Climatología de la UA, a unos 1.500 metros de altura se esperaban temperaturas de hasta -6 grados en el interior peninsular, aunque la irrupción de aire ártico ha llegado bastante seco a la provincia.

Previsión

Y lo más destacable es el ambiente gélido de este martes y el miércoles, "con temperaturas que apenas pasarán de los 10-12 grados en el litoral. Por la noche las heladas ganarán terreno y "no descartamos que puedan bajar de 0 ºC en algunos sectores muy cercanos al mar".

Visitantes en Aitana para disfrutar de la nieve, aunque esta se encuentra en zonas de acceso complicado / Juani Ruz

"Desde el jueves parece que se impondrán los ponientes, por lo que el ambiente se templará unos días", por lo que este frío se prolongará hasta el miércoles, y el resto de la semana no será ya tal gélido, sobre todo en el litoral, donde las máximas se moverán entre los 16 y los 19 grados.

Aviso amarillo

Por ello, el aviso amarillo por bajas temperaturas de hasta -4 grados decretado en el interior de la provincia, que abarca l'Alcoià, el Alto Vinalopó y parte del Medio Vinalopó y de l'Alacantí, se volverá a activar este martes a las 21:00 horas y se prolongará hasta las 9:00 del miércoles.

