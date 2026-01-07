La denuncia del PSOE sobre el "menosprecio" al Año Jubilar de Alcoy en Fitur

El PSOE carga contra la Diputación por el "menosprecio del PP al Año Jubilar de Alcoy en Fitur. Desde el Grupo Municipal Socialista han denunciado este miércoles que "el Patronato Costa Blanca relega la presentación de la efeméride alcoyana a un simple box de prensa", mientras que "otros municipios y entidades reciben trato preferente y subvenciones nominativas que se han denegado a la Asociación de San Jorge".

Así, en un comunicado "el PSOE ha lamentado profundamente la actitud sectaria del Partido Popular desde las instituciones provinciales y regionales hacia la ciudad de Alcoy. El Patronato de Turismo Costa Blanca, dependiendo de la Diputación de Alicante, ha comunicado que la presentación del Año Jubilar de Alcoy en la próxima feria Fitur se realizará en un box de prensa cerrado, el jueves a las 17:00 horas, en lugar del escenario de la plaza central donde se llevan a cabo los actos institucionales con la presencia de autoridades".

Es indignante que el PP, que se llena la boca defendiendo las tradiciones y la religión, esconda el Año Jubilar de Alcoy en un rincón de Fitur mientras extiende la alfombra roja en otros municipios Lorena Zamorano — Concejal de Turismo de Alcoy

Por ello ha alertado que "esta decisión supone un agravio comparativo sin precedentes ante una celebración histórica: el 750 aniversario del patronazgo de San Jorge, una efeméride que cuenta con el reconocimiento del Vaticano y que incluye un peregrinaje, uniendo fiesta, religión y tradición".

"Desde la Concejalía de Turismo y la Asociación de San Jorge se ha trabajado intensamente para preparar una promoción en la altura del acontecimiento y se ha insistido reiteradamente, tanto al Patronato como Turismo Comunidad Valenciana, sobre la necesidad de dar a este hecho la relevancia que merece", han recordado desde el PSOE.

"A pesar de las solicitudes de reunión con la Dirección General de Turismo para coordinar este apoyo, la respuesta ha sido el silencio o el aplazamiento constante, culminando con esta relegación en un espacio menor dentro de la feria turística más importante".

Agravios comparativos

El Grupo Socialista ha apuntado que "esta situación contrasta escandalosamente con el trato dispensado por el PP a otras celebraciones similares, como el Año Jubilar de Elche o el de Caravaca de la Cruz (Murcia), donde los gobiernos autonómicos y provinciales se volcaron con presentaciones multitudinarias y el máximo apoyo institucional, demostrando que el criterio de los populares no se basa en la importancia del proyecto, sino en el color político del gobierno municipal".

Juani Ruz

"Este maltrato institucional se agrava con la discriminación económica que sufre la Fiesta alcoyana. Mientras a la Asociación de San Jorge se le ha negado el acceso a ayudas directas, remitiéndola exclusivamente a convocatorias de concurrencia competitiva, la Diputación de Alicante ha regado de subvenciones nominativas a otras entidades. Ejemplos claros son los 95.000 euros otorgados a la Federación de Hogueras de San Juan, los 90.000 euros para la Fundación Ciudad Benidorm o los 26.000 euros para la Cofradía Castell de l'Olla de Altea".

Así, "esta disparidad de criterios evidencia una estrategia de castigo hacia Alcoy y pose de manifiesto el nulo peso político de Carlos Pastor, portavoz del PP al Ayuntamiento y diputado provincial. Pastor, lejos de conseguir partidas específicas o un trato digno para su ciudad como hacen otros diputados para sus municipios, permite que Alcoy sea ignorada y ninguneada por sus propios compañeros de partido en Alicante", han lamentado desde el PSOE.

Sectarismo

La regidora de Turismo, Lorena Zamorano, ha criticado duramente esta situación que considera una "oportunidad perdida por culpa del sectarismo". "Es indignante que el Partido Popular, que se llena la boca defendiendo las tradiciones y la religión, esconda el Año Jubilar de Alcoy en un rincón de Fitur mientras extiende la alfombra roja en otros municipios. Tenemos una declaración de Interés Turístico Internacional y un reconocimiento del Vaticano que merecen respeto institucional, no el vacío que nos están haciendo la Generalitat y la Diputación por puro interés partidista", ha afirmado el edil.

Zamorano también ha señalado directamente la responsabilidad de los representantes del PP local. "La ciudadanía tiene que saber que Carlos Pastor es incapaz de llevar nada bueno para Alcoy desde la Diputación; mientras otros pueblos reciben miles de euros a dedo y presentaciones de lujo, aquí nos cierran las puertas. Esta es la realidad de su gestión: irrelevancia política en Alicante y silencio cómplice ante los ataques a los intereses de los alcoyanos y alcoyanas", ha concluido la regidora.