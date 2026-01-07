La masa de aire ártico deja la noche más gélida de los últimos seis años en Alicante

La gélida navidad se despide este miércoles de la provincia de Alicante tras dejar la noche más fría en seis años por una masa de aire ártico. Una madrugada en la que el mercurio ha bajado aún más que en la Noche de Reyes, marcando la mínima más baja la estación de Aitana en Confrides, con -7,3 grados, un valor que no se había registrado en los últimos dos años, desde que Avamet cuenta con esta estación.

En Alicante capital se han alcanzado los 2,8 grados en el casco urbano, la noche más fría en casi un año, ya que hay que remontarse al 16 de enero de 2025 para encontrar un valor más bajo, con 2,2 grados, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

La Sierra de Mariola nevada, este miércoles / Juani Ruz

Pero es que ha sido posiblemente la noche más gélida en la provincia en términos generales desde la borrasca Gloria de enero de 2020, que dejó eso así una cantidad de nieve mucho mayor y cuantiosos daños, según ha explicado este miércoles el director del Laboratorio de Climatología de la UA, Jorge Olcina.

Y ha sido un frío que se ha repetido en el resto de la Comunidad Valenciana, ya que en el observatorio de Castelló de la Plana (Almassora) no se registraba una temperatura tan baja desde el 5 de enero de 2021 (0,8 grados) y en el de València desde el 31 de enero de 2023 (1,9).

Según la red de Avamet y Aemet, la mínima más baja ha sido en Confrides con esos -7,3 grados en la cima de Aitana, seguida de -6,7 en Alcoy (Menejador) y Villena (Sierra de Salinas), -6 en Xixona (Rambla de la Sarga), -5,4 en Banyeres, -4,2 en Agres y Penàguila, -4,1 en Benilloba e Ibi, -3,9 en Benasau, Castell de Castells y Quatretondeta, -3,7 en l'Orxa y -3,6 en Gorga.

Aviso amarillo

Una noche en la que se ha vuelto a activar el aviso amarillo por bajas temperaturas en el interior, una alerta que ya cesa al remitir este episodio de frío asociado a la borrasca Francis y a la entrada de una masa de aire ártico.

La helada en el interior de la provincia ha sido destacada, como muestran estos carámbanos en Banyeres / Juani Ruz

Además, de las grandes ciudades destacan por ejemplo los 0,4 grados de mínima de Benidorm, 2,8 de Alicante, 1,5 de Elche, 1,7 en Xàbia, 1,1 en Elda, 1,8 en Orihuela, 4,7 en Torrevieja y 3,2 en Dénia.

Además, Aitana o Mariola todavía conservaban esta mañana de miércoles nieve, aunque en zonas de difícil acceso. Y la temperatura sigue siendo muy fría en las cumbres, ya que por ejemplo en Aitana a las 12:30 horas el mercurio marcaba -4,3 grados, en el Menejador -2,4 y en la Penya Migjorn de Xixona -1,6.

Remite el frío

Tras remitir la inestabilidad en la madrugada del martes, la situación de frío remitirá ya este jueves, con una subida generalizada de las temperaturas, sobre todo en el litoral, por la entrada de viento de poniente. Desde Aemet han informado de un "cambio de tiempo. Se acaba el frío", ya que el jueves se formará la borrasca Goretti, nombrada por Meteofrance, "que dejará un fuerte temporal en Europa occidental y que en la Comunitat Valenciana se traducirá en un notable ascenso térmico provocado por la entrada de viento de poniente".

En las playas de Alicante también es necesario ir bien abrigado este miércoles / Juani Ruz

Así, Aemet prevé para este jueves cielo con intervalos nubosos, con temperaturas en ascenso y viento de componente oeste moderado. Las mínimas irán desde los 2 grados por ejemplo de Alcoy y 1 grado en Villena, a los 6 o 7 grados en la costa. Y las máximas alcanzarán en el interior los 13 o 14 grados, y en el litoral los 16 o 17 grados.

Alerta por viento

Y para el viernes se prevé cielo con intervalos nubosos. Temperaturas en ascenso en el resto y viento moderado de componente oeste, con rachas muy fuertes en el interior y prelitoral.

Esto ha hecho que Aemet haya activado en el interior de la provincia, que abarca l'Alcoià, el Alto Vinalopó y parte de l'Alacantí y el Medio Vinalopó. Se prevén rachas de hasta 80 kilómetros por hora en esta zona, y la alerta abarcará desde las 0.00 horas hasta las 16:00 horas del viernes.