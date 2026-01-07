Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Rescatan a un senderista herido en una cima nevada de Alicante

Los bomberos asisten en helicóptero a una persona con posible rotura de un tobillo en el Montcabrer de la Sierra de Mariola

Intervención de los bomberos en la Sierra de Mariola nevada el pasado martes

Intervención de los bomberos en la Sierra de Mariola nevada el pasado martes / INFORMACIÓN

Jose A. Rico

Jose A. Rico

El Consorcio Provincial de Bomberos rescató el martes, Día de Reyes, a un senderista que había resultado herido en el pico del Montcabrer, en la Sierra de Mariola, cuya cumbre se encontraba nevada.

El aviso se recibió a las 10:40 horas, alertando de una caída en una pista forestal bajando de la cima de este pico, en el término de Cocentaina. Un accidente en el que podría haber influído la nieve y hielo como consecuencia del temporal que barrió la provincia entre el sábado y el lunes.

Un momento de la intervención

Un momento de la intervención / INFORMACIÓN

Los rescatadores y un sanitario acudieron en helicóptero para atender a esta persona. Una vez asegurado el herido, se efectuó la subida al helicóptero y se procedió al traslado del senderista, varón de 54 años con posible rotura de tobillo derecho, a una helisuperficie donde le esperaba un Soporte Vital Básico (SVB) para su traslado al hospital de Alcoy, según han explicado desde el Consorcio Provincia de Bomberos.

La intervención finalizó a las 11:55 horas en un dispositivo llevado a cabo por el Grupo de Rescate de Montaña.

