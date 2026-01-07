Rescatan a un senderista herido en una cima nevada de Alicante
Los bomberos asisten en helicóptero a una persona con posible rotura de un tobillo en el Montcabrer de la Sierra de Mariola
El Consorcio Provincial de Bomberos rescató el martes, Día de Reyes, a un senderista que había resultado herido en el pico del Montcabrer, en la Sierra de Mariola, cuya cumbre se encontraba nevada.
El aviso se recibió a las 10:40 horas, alertando de una caída en una pista forestal bajando de la cima de este pico, en el término de Cocentaina. Un accidente en el que podría haber influído la nieve y hielo como consecuencia del temporal que barrió la provincia entre el sábado y el lunes.
Los rescatadores y un sanitario acudieron en helicóptero para atender a esta persona. Una vez asegurado el herido, se efectuó la subida al helicóptero y se procedió al traslado del senderista, varón de 54 años con posible rotura de tobillo derecho, a una helisuperficie donde le esperaba un Soporte Vital Básico (SVB) para su traslado al hospital de Alcoy, según han explicado desde el Consorcio Provincia de Bomberos.
La intervención finalizó a las 11:55 horas en un dispositivo llevado a cabo por el Grupo de Rescate de Montaña.
