Esta es la respuesta del PP a la acusación del PSOE sobre el Año Jubilar de Alcoy

El PP ha salido al paso de la acusación por parte del PSOE de "desprecio" de la Diputación al Año Jubilar de Alcoy. Tras el comunicado de los socialistas, los populares han respondido acusado al alcalde Toni Francés de "mentir deliberadamente sobre el apoyo de la Diputación de Alicante al Año Jubilar de San Jorge". Y han asegurado que "la Diputación de Alicante no tiene constancia de que se haya presentado ninguna solicitud por parte del Ayuntamiento de Alcoy para que el Año Jubilar se dé a conocer en Fitur".

El PP de Alcoy, en el comunicado, afirma que "Toni Francés empieza el nuevo año faltando a la verdad de forma deliberada al afirmar públicamente que la Diputación de Alicante a través del Patronato de Turismo Costa Blanca no ha permitido ni apoyado el que el Año Jubilar del 750 aniversario del Patronazgo de Sant Jordi se dé a conocer en la feria de Turismo Fitur".

Carlos Pastor, portavoz del PP en el Ayuntamiento de Alcoy y diputado provincia, ha sido claro al desmentir las declaraciones del PSOE, verbalizadas por su edil de Turismo y secretaria local Lorena Zamorano, y ha aclarado que "la Diputación de Alicante no tiene constancia de que se haya presentado ninguna solicitud oficial por parte del gobierno de Toni Francés, que es el responsable de solicitarla, para que el Año Jubilar de Alcoy este presente en el estand correspondiente al Patronato de Turismo Costa Blanca".

Es absolutamente falso que la Diputación haya negado apoyo alguno. No se puede negar lo que nunca se ha solicitado Carlos Pastor — Portavoz del PP de Alcoy y diputado provincial

Pastor apunta que “es absolutamente falso que la Diputación haya negado apoyo alguno. No se puede negar lo que nunca se ha solicitado. Toni Francés empieza el año nuevo tratando de engañar a la ciudadanía para tapar su propia ineptitud. Es más sencillo echar balones fuera y responsabilizar a un tercero de su falta de implicación e incompetencia como alcalde de Alcoy”.

El diputado ha subrayado que la Institución Provincial "siempre ha mostrado disposición a colaborar con iniciativas que promocionen el patrimonio cultural y turístico de la provincia, y ha recordado que Alcoy es una de las capitales comarcales más relevantes de Alicante".

Ha añadido además que “la Diputación y concretamente el Patronato de Turismo Costa Blanca, está abierta, como siempre lo ha estado a apoyar proyectos de interés turístico y cultural. Pero para eso hay que hacer los deberes y presentar las solicitudes correspondientes, no lanzar acusaciones falsas para generar confrontación”.

Carlos Pastor ha lamentado que "Francés utilice un acontecimiento tan significativo como el Año Jubilar de Sant Jordi para hacer política de confrontación basada en la mentira", ha agregado el PP en el comunicado.