Alcoy remitió tres escritos a la Generalitat y la Diputación para promocionar el Año Jubilar en Fitur

"El PSOE desenmascara las mentiras del PP con documentos: Aquí están las pruebas de las solicitudes que Pastor niega”. El Grupo Municipal Socialista en Alcoy, que gobierna el Ayuntamiento junto con Compromís, ha dado a conocer este jueves los tres escritos remitidos a la Generalitat y la Diputación para promocionar en Fitur el Año Jubilar en honor a San Jorge.

Todo después del rifirrafe del miércoles entre el PP y el PSOE alcoyanos, en el que los populares aseguraron que "la Diputación de Alicante no tiene constancia de que se haya presentado ninguna solicitud por parte del Ayuntamiento de Alcoy para que el Año Jubilar se dé a conocer en Fitur".

Imagen de la Costa Blanca durante la pasada edición en Fitur. / Pilar Cortés

Lorena Zamorano, concejal de Turismo y secretaria general del PSOE de Alcoy, ha lamentado que "el Año Jubilar nos tendría que unir a todos, pero el PP ha relegado en Alcoy y a la Asociación de San Jorge al trámite ordinario, cuando Carlos Pastor tendría que haberse implicado desde el minuto cero sin necesidad de que nadie se lo pidiera".

El Año Jubilar nos tendría que unir a todos, pero el PP ha relegado en Alcoy y a la Asociación de San Jorge al trámite ordinario Lorena Zamorano — Concejal de Turismo de Alcoy y secretaria general del PSOE de Alcoy

Así, el PSOE ha salido al paso del comunicado emitido por el PP y su portavoz y diputado provincial Carlos Pastor el miércoles, que a su vez era respuesta a otro escrito de los socialistas en el que afeaban la falta de apoyo y visibilidad del Año Jubilar en Fitur, que se celebrará a finales de enero en Madrid.

Por ello Zamorano ha manifestado que "no entramos en debates vacíos; adjuntamos las pruebas documentales que desmontan su mentira", dando a conocer la cronología de la documentación presentada, en concreto tres correos electrónicos para celebrar un acto de presentación del evento en Fitur.

Cronología

Así, ha explicado en un comunicado en el que se adjuntan los escritos, que el primero fue un correo el 9 de diciembre dirigido a la Diputación. El segundo fue el 10 de diciembre con un correo en la Generalitat, que continuó con una conversación telefónica. Y el mismo miércoles se tramitó un formulario remitido a la Tourist Info.

El objetivo era realizar un acto público el jueves 22 de enero en la plaza central del estand de Comunitat Valenciana en Fitur, según se explica en el correo del 10 de diciembre. Pero este acto se ha quedado reducido tan solo a una presentación cerrada en un box para prensa.

El contenido

En el mismo se detalla que se ha enviado la solicitud y que se está hablando también a nivel político. Así, se explica que "Alcoy celebrará un Año Jubilar especial en honor a San Jorge, coincidiendo con el 750 aniversario de su patronazgo, que se extenderá del 23 de abril de 2026 al 23 de abril de 2027, con un amplio programa de actos religiosos, culturales y festivos para peregrinos y devotos, ofreciendo indulgencia plenaria y tiempo de gracia, según la concesión de Roma a la ciudad".

No entramos en debates vacíos; adjuntamos las pruebas documentales que desmontan su mentira Lorena Zamorano — Concejal de Turismo de Alcoy

"El evento está promovido por la Asociación de San Jorge con el apoyo del Ayuntamiento de Alcoy". Y "dada la envergadura y singularidad del evento al estar declarado Año Jubilar por el Vaticano, y por estar vinculado a una de las fiestas de moros y cristianos de la Comunitat Valenciana de mayor reconocimiento al ser declaradas BIC y de Interés Turístico Internacional y siendo que la Asociación de San Jorge dispone de una línea nominativa de Turisme CV, consideramos el interés de que dicha efeméride pueda ser presentada en la plaza central y apoyada por algún representante de Turisme CV".

De oportunidad histórica a agravio

El PSOE lamenta que el PP haya convertido "una oportunidad histórica en un agravio". "Esta efeméride nos tendría que unir como ciudad, ir todos a una; para unos significará tradición, para otros fiesta, y para otros actividad económica. Todo es bueno para el conjunto de Alcoy", ha explicado Zamorano.

"Lo que denunciamos es que, gobernando el PP en la Generalitat y en la Diputación, tendrían que haber mostrado, ya no más, sino alguna predisposición para hacerlo posible con dinero, que siempre hacen falta, y con promoción".

Presentación del cartel del 750 Aniversario del Patronazgo de San Jorge / Juani Ruz

La regidora ha sido clara: "No tendría que haber hecho falta ni pedirla. Carlos Pastor tendría que haberse implicado desde el minuto cero, cosa que no ha hecho. En lugar de esto, ha relegado en Alcoy y a la Asociación de San Jorge al trámite ordinario de subvenciones y presencia en FITUR, como si fuera un asunto menor".

"Insistimos que no hay excusa administrativa. El PP sabía de sobra que era el Año Jubilar porque se produjo una reunión con el mismo presidente de la Diputación. Aun así, no han cogido la iniciativa", lamentan desde el PSOE.

Ayudas

Zamorano recuerda que "la discriminación es también económica. La Diputación niega a la asociación ayudas directas, una petición a la cual el PP votó en contra al pleno de marzo de 2024, mientras riega otros municipios afines". Para el PSOE, esto "confirma el nulo peso político de Carlos Pastor, que ocupa el cargo por cuota de amistad".

"Finalmente, desde el PSOE reiteramos una triste realidad: Carlos Pastor no tiene ni proyecto ni verdadero interés por Alcoy. Esta desidia demuestra que no tiene ningún modelo de ciudad; su única estrategia es la destrucción y la mentira para tapar su incapacidad".

Los socialistas han agregado que "ha quedado demostrado que ni siquiera su amistad con el expresidente Carlos Mazón nos aprovecha para nada, porque la realidad es que Pastor no tiene ningún peso específico dentro de su propio partido. Está en Alicante, pero es incapaz de influir o conseguir nada positivo para su ciudad, siendo cómplice del desprecio de sus compañeros".