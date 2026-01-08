Estas son las cifras con las que ha cerrado el Tirisiti de Alcoy
El Teatro Principal ha acogido 213 funciones que han reunido a 31.707 espectadores entre público escolar y general
El Belén de Tirisiti ha concluido la campaña 2025-2026 con un balance muy positivo, consolidándose un año más como una de las citas culturales y patrimoniales más queridas de Alcoy y de la Navidad valenciana.
A lo largo de 40 días de representaciones, se han llevado a cabo un total de 213 funciones, que han reunido 31.707 espectadores entre público escolar y general, según ha informado este jueves desde la compañía de teatro La Dependent de Alcoy, que lleva 35 años representando esta tradición.
Las solicitudes de reserva se iniciaron el 15 de octubre a través de formulario electrónico. En total, se han tramitado 255 grupos. Cómo en años anteriores, la mayor demanda se ha concentrado en horario de mañana, dado que la mayoría de centros educativos funcionan con jornada continua.
Campaña escolar
La campaña escolar se ha desarrollado entre el 21 de noviembre y el 22 de diciembre de 2025, con un total de 111 funciones, a las cuales han asistido 13.177 escolares, acompañados de unos 1.268 docentes.
Estas cifras confirman el papel fundamental del Belén de Tirisiti como herramienta educativa y de transmisión del patrimonio cultural a las nuevas generaciones.
Suspensiones
Las suspensiones que se han producido han sido motivadas principalmente por el incremento del precio del transporte, por brotes de gripe y otros virus, así como por los días de lluvia de la última semana de campaña.
Los días 29 de noviembre, 6, 13 y 20 de diciembre se han realizado 26 funciones extraordinarias, que han reunido 4.392 espectadores. Estas funciones han sido concertadas, en parte o totalmente, por empresas y entidades como filaes, aulas de cultura, asociaciones, empresas de viajes y otros colectivos.
Entre el 23 de diciembre de 2025 y el 5 de enero de 2026 se han ofrecido 76 funciones abiertas a todos los públicos, con una asistencia de 12.870 espectadores, reafirmando el arraigo del Tirisiti entre familias y público general durante las fiestas navideñas.
Capacidad de convocatoria
Con estos datos, el Belén de Tirisiti vuelve a demostrar su capacidad de convocatoria, su vitalidad artística y su valor como patrimonio vivo de la ciudad de Alcoy, gracias a la tutela del Ayuntamiento de Alcoy, al trabajo de La Dependient y al apoyo del público.
De cara en los próximos años, el retablo inicia una nueva etapa marcada por el proceso de licitación del servicio, con el objetivo de garantizar la continuidad y la calidad de las representaciones.
La compañía La Dependent, que este año celebra los 35 años realizando la representación, "quiere agradecer especialmente la confianza del público, de los centros educativos y de todas las personas y colectivos que hacen posible, año tras año, la continuidad del Belén de Tirisiti".
