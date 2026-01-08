La gobernabilidad de l'Alqueria d'Asnar sigue bloqueada con el alcalde como único edil del gobierno

Bloqueo total en el Ayuntamiento de l'Alqueria d'Asnar dos meses después de saltar por los aires el equipo de gobierno y quedar como uno integrante el alcalde, el tránsfuga César Palmer, que se presentó por Compromís y pactó con el PP tras las elecciones de 2023.

El PSOE ha denunciado este jueves el bloqueo por parte del PP y la otra edil tránsfuga, Saray González, para que una moción de censura pueda salir adelante. Mientras, el PP ha confirmado este bloqueo, pero acusando del mismo a los socialistas por tratar de imponer un alcalde del PSOE.

El alcalde César Palmer / INFORMACIÓN

El alcalde se quedó solo en noviembre tras abandonar los dos ediles del PP el gobierno y después hacer lo mismo González, tras denunciar el PSOE irregularidades por parte de Palmer de la recaudación de 1.600 euros la piscina desde agosto de 2024, que se ingresó en la cuenta del banco más de un año después.

Además, el primer edil denunció el robo de 6.300 euros de la recaudación del último año de su despacho poco después de estallar la polémica, así como amenazas de muerte.

El PSOE ha ofrecido a todas las partes encabezar un equipo formado por los 6 regidores ahora a la oposición, y "tanto el PP como Saray González han declinado nuestro ofrecimiento"

En un comunicado desde el PSOE de esta pequeña localidad de El Comtat han explicado este jueves que "estas fiestas han sido muchos vecinos y vecinas quién nos han preguntado por la situación en el Ayuntamiento y el motivo por el cual todavía no hay ningún acuerdo que, sin ningún tipo de duda, parece evidente. Pues explicamos que, después de varias negociaciones e intentos de formar un equipo, desgraciadamente, la opción de revertir la situación actual está totalmente bloqueada".

Así, han destacado que "desde el PSPV hemos ofrecido a todas las partes la opción de encabezar un equipo formado por los 6 regidores ahora a la oposición, y tanto el PP como Saray González, han declinado nuestro ofrecimiento".

Respuesta

El PSOE explicado que "por un lado el PP argumenta que desde su partido le prohíben cualquier tipo de pacto o apoyo con nosotros", un "argumento que es contrario con las palabras del mismo portavoz del PP, Juanvi Cortés, cuando en las negociaciones de las pasadas elecciones nos afirmó que su partido no le ponía ninguna pega a negociar con el PSOE".

L'Alqueria d'Asnar, en una imagen de archivo / JUANI RUZ

"Por su parte Saray González simplemente pide la Alcaldía, sin ninguna propuesta más, con el único argumento que ella se presentó para echar al PSOE y al anterior alcalde, y que nunca le daría la alcaldía al PP".

Formación más votada

"Nosotros, por nuestra parte, además de ser quién más regidores aportaría al pacto, consideramos que después de 30 meses haciendo oposición, y sacando a la luz todas las irregularidades que han desembocado a la salida del equipo de gobierno de los tres regidores, no podemos trabajar a ningún equipo que no esté encabezado por nosotros, dado que ellos han sido 30 meses junto a la persona que ha cometido todas esas irregularidades, y por tanto tienen que asumir la parte de responsabilidad que los corresponde, bien por no hacer su tarea de control, o bien por hacerla y mirar hacia otro lugar, esto no nos toca a nosotros valorarlo", han recordado desde el PSOE.

"Nosotros tenemos preparadas una serie de medidas, y un plan para recuperar la situación económica y social, y ofrecemos la posibilidad de trabajar los 6 juntos, pero de momento nos toca continuar haciendo la tarea que hemos hecho hasta ahora, fiscalizar y esperar que el sentido común impere y quien ha sido parte en este problema, decida poner el bien del pueblo por encima del propio, y dar el paso que pondría fin a esta pesadilla", han agregado.

Réplica del PP

Preguntado el portavoz del PP, Juan Vicente Cortés, por estas declaraciones de los socialistas y la acusación de que están bloqueando el cambio de alcalde por imposición de su partido, este ha respondido en manifestaciones a INFORMACIÓN que "es una mentira como una catedral que no nos autoricen una moción de censura".

Así, Cortés ha recordado que al día siguiente de abandonar el gobierno propuso "a todos los grupos nombrar a Saray González como alcaldesa. Y el PSOE ni nos ha contestado".

Esto es lo que se necesita para cambiar de alcalde La aritmética municipal hace que el PSOE, con 3 ediles, necesite el respaldo de PP (2 concejales) o de González (1), para alcanzar la mayoría absoluta necesaria (4 concejales) para desalojar de la Alcaldía a Palmer, que abandonó Compromís junto con la otra edil tras pactar con el PP y abrirles la formación valencianista un expediente por ello. Así, el PSOE necesita a alguno de los exsocios del primer edil para acceder a la vara de mando. A pesar que ya han transcurrido casi dos meses, en la web del Ayuntamiento sigue constando que el equipo de gobierno está formado por Palmer, González y los dos concejales del PP. En cambio, PP y González por sí solos tampoco pueden aprobar un cambio en la Alcaldía, salvo que contarán con el respaldo del actual primer edil.

Del mismo modo ha señalado que la edil no adscrita "convocó una reunión en diciembre, más de un mes después de nuestra propuesta, pero para hablar de la construcción del nuevo colegio. Y aprovechando la reunión ahí salió el tema, y dije que a mí no me autorizaba, ni mis votantes ni mi partido, votar a Andreu Ripoll, portavoz del PSOE, como alcalde, pero sí a pactar con el PSOE, ya se lo dejamos claro que sí, pero en un pacto, en una negociación, ceden todos. El PP ya ha cedido bastante. Y el PSOE dijo que a única opción es Andreu Ripoll como alcalde", sin aceptar otro primer edil que no fuera.

Así, ha insistido en que el PP ha propuesto a González como alcaldesa, "ni PP ni PSOE. Pero ellos no lo aceptan. El bloqueo lo pone el PSOE, que solo acepta la Alcaldía".

Por su parte Saray González ha declinado hacer declaraciones respecto a las manifestaciones del PSOE.