El PP da marcha atrás y potencia la promoción del Año Jubilar de Alcoy en Fitur

El Año Jubilar de San Jorge sí que tendrá un espacio destacado en Fitur. Todo tras el rifirrafe entre PP y PSOE de Alcoy iniciada el miércoles, y que ha tenido continuación este jueves, cuando los socialistas han rebatido a los populares y han demostrado que el Ayuntamiento sí que había solicitado la presentación de la efeméride estará en la plaza central del estand Comunitat Valenciana en Fitur.

Así, después de que el PSOE hiciera públicos las tres comunicaciones tras afirmar el PP de Alcoy que la Diputación no tenía constancia de petición alguna al respecto, los populares alcoyanos han informado de los cambios en la presentación que estaba prevista para el jueves 22 de enero por parte de la Generalitat, que ya no será en un box de prensa, sino al día siguiente en la plaza central, como había pedido hace un mes el ejecutivo municipal liderado por el PSOE.

Juani Ruz

En un comunicado el PP ha explicado en la noche del jueves que "el Año Jubilar de Sant Jordi estará en la plaza central de la Comunidad Valencia en Fitur".

Los populares alcoyanos han señalado que "el Año Jubilar de Sant Jordi contará finalmente con presencia en la Feria Internacional de Turismo (Fitur), uno de los principales escaparates turísticos a nivel internacional, gracias a las gestiones realizadas por Carlos Pastor, diputado provincial, que ha hecho posible que este acontecimiento de gran relevancia histórica, cultural y religiosa para Alcoy tenga la proyección que merece".

El Año Jubilar de Sant Jordi es un evento único que merece ser difundido a nivel nacional e internacional, y su presencia en Fitur supone un impulso importante para el turismo y la economía local Carlos Pastor — Portavoz del PP de Alcoy y diputado provincial

"Estas gestiones han sido necesarias ante la falta de iniciativa y resolución por parte del alcalde de Alcoy, Toni Francés, quien no había logrado asegurar la presencia del Año Jubilar de Sant Jordi en esta feria ya que no presentó su solicitud en tiempo y forma pese a tratarse de una oportunidad clave para la promoción turística y cultural de la ciudad", ha manifestado el PP de Alcoy.

Una puntualización, la de "en tiempo y forma", que no recogía el comunicado del PP del miércoles, donde se aseguraba que "la Diputación de Alicante no tiene constancia de que se haya presentado ninguna solicitud por parte del Ayuntamiento de Alcoy para que el Año Jubilar se dé a conocer en Fitur". Y es de desde el Consistorio se ha asegurado que ya se comunicó esta petición el 9 y 10 de diciembre, en sendos correos a la Diputación y la Generalitat.

Confrontación

Asimismo, desde el PP "se lamenta que el PSOE, en lugar de centrarse en trabajar por los intereses de Alcoy, haya optado por una estrategia de confrontación constante para intentar desacreditar al Partido Popular. Una actitud que, lejos de lograr su objetivo, solo evidencia la falta de soluciones y termina desacreditando al propio PSOE ante la ciudadanía".

Carlos Pastor ha apuntado que “el Año Jubilar de Sant Jordi es un evento único que merece ser difundido a nivel nacional e internacional, y su presencia en Fitur supone un impulso importante para el turismo y la economía local. El PSOE con las acusaciones vertidas ayer -el miércoles- lo único que ha demostrado es que no se cansan de mentir para desacreditar al PP y lo único que han conseguido es desacreditarse a ellos mismos con sus mentiras”.

"Todo este circo montado por PSOE y Compromís nos lo hubiéramos evitado con una simple llamada al diputado provincial Carlos Pastor pidiéndole ayuda para solucionar este problema. El gobierno del PSOE le ha dado más importancia a intentar sacar rédito político a la polémica que a solucionar el problema, todo lo contrario a lo que ha hecho el PP que ha sido buscar y poner solución al problema. El Año Jubilar de Sant Jordi en Alcoy será presentado el viernes 23 de enero a las 11:30 horas en la Plaza Central del estand de la Comunidad Valenciana".