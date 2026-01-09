Alcoy exige acabar con las múltiples deficiencias del ecoparque

El pleno de Alcoy ha aprobado este viernes una moción de Guanyar para exigir a la empresa responsable del ecoparque que acabe con las múltiples deficiencias que se están detectando en su funcionamiento.

Un acuerdo que el alcalde Toni Francés ha anunciado que será de "inmediato cumplimiento", ya que este mismo viernes tenía prevista una reunión del Consorcio Terra donde trasladaría estas quejas, que ya han ido siendo reportadas desde hace tiempo por el Consistorio.

La moción de Guanyar ha sido respaldada por el ejecutivo municipal formado por PSOE y Compromís, y por el PP, con la abstención de Vox. Además, el primer edil ha señalado que también hay problemas con la construcción del nuevo ecoparque, cuya parcela se cedió el pasado junio al consorcio.

Juani Ruz

La misma recoge que "desde hace varios meses, tanto vecinos y vecinas de la ciudad como usuarios habituales del servicio, han trasladado reiteradamente quejas sobre el funcionamiento deficiente del ecoparque de Alcoy".

Estas deficiencias se centran sobre todo en contenedores saturados o sin vaciar de manera recurrente, durante largos periodos de tiempos; imposibilidad de realizar las descargas de residuos, al encontrarse los contenedores llenos o fuera de servicio; y obligación de devolver los desechos en los domicilios o vehículos particulares, generando molestias, desplazamientos innecesarios y una "sensación de mala prestación del servicio público".

La propuesta aprobada recuerda que "esta situación resulta especialmente grave para los autónomos y pequeñas empresas, que no disponen de espacios adecuados para almacenar temporalmente estos residuos y que ven afectada su actividad económica por la falta de un servicio de ecoparque eficiente y operativo".

Principios fudamentales

"La deficiente gestión del servicio no solo perjudica a los usuarios, sino que contradice los objetivos de fomento del reciclaje, la correcta gestión de residuos y la sostenibilidad ambiental, que tienen que ser principios fundamentales del Consorcio Terra y del Ayuntamiento de Alcoy".

Hay que priorizar el interés público por encima del beneficio privado y asegurar que servicios esenciales como este funcionan correctamente Mari Carmen Paredes — Concejal de Guanyar de Alcoy

Por todo ello se ha acordado instar el representante del Ayuntamiento de Alcoy en el Consorcio Terra, el alcalde Toni Francés, a trasladar de manera inmediata a los órganos de gobierno del Consorcio la situación de funcionamiento inadecuado de esta instalación, lo que el alcalde ha hecho este mismo viernes.

También se pide "establecer un sistema de control, seguimiento y supervisión más riguroso sobre la empresa concesionaria del servicio, atendida la larga duración de la concesión (20 años), así como la formulación de las oportunas reclamaciones y, si procede, la aplicación de penalizaciones o sanciones previstas contractualmente ante los incumplimientos detectados".

Selección de colchones viejos en el ecoparque de Alcoy. | JUANI RUZ / c.serrano

Del mismo modo se reclama la mejora de la gestión operativa de los contenedores del recinto, con un aumento de la frecuencia de retirada de los residuos; así como la adopción de medidas urgentes para garantizar el correcto funcionamiento del ecoparque y evitar la saturación continuada.

Mari Carmen Paredes, concejal de Guanyar, ha manifestado que “no es admisible que un servicio público esencial funcione de manera tan deficiente mientras el Ayuntamiento y el Consorcio miran hacia otro lado”.

La plataforma ciudadana considera imprescindible "reforzar los mecanismos de control y seguimiento del servicio de ecoparque en la ciudad, garantizando una prestación adecuada, continua y de calidad para la ciudadanía y el tejido económico local".

Paredes ha manifestado que “hay que priorizar el interés público por encima del beneficio privado y asegurar que servicios esenciales como este funcionan correctamente”.