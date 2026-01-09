Alcoy pide la presencia de los presidentes de la Generalitat y la Diputación en el acto del Año Jubilar en Fitur

El Ayuntamiento de Alcoy pide la presencia de los máximos responsables de la Generalitat y la Diputación para la presentación en la Plaza Central de Fitur del Año Jubilar por el 750 aniversario del patronazgo de San Jorge, tras el cambio en el emplazamiento del evento después de la polémica entre PSOE y PP.

El alcalde ha pedido formalmente a los presidentes del Consell y de la Institución Provincial, Juanfran Pérez Llorca y Toni Pérez, respectivamente, que acompañen a la delegación alcoyana en este acto histórico, después de que la organización haya rectificado la ubicación inicial asignando finalmente el espacio principal solicitado por los técnicos municipales.

Tal y como informó este medio en la noche del jueves, la Generalitat ha dado marcha atrás y este acto no será en un box de prensa, sino en un evento abierto al público en la Plaza Central, dentro del espacio expositivo de Comunitat Valenciana.

Nos alegramos de esta marcha atrás por parte de la organización, ya que entendemos que el Año Jubilar de Alcoy merece la máxima visibilidad posible Lorena Zamorano — Concejal de Turismo de Alcoy

Todo después de las críticas del PSOE el miércoles por el ninguneo a esta celebración, ya que se había pedido un acto de la Plaza Central, responder ese mismo día el PP de Alcoy que no se había pedido nada. El jueves el PSOE demostró que el Ayuntamiento sí que lo había solicitado, informando los populares por la noche de la rectificación, destacando que el cambio había sido posible a la mediación del portavoz del PP y diputado provincia, Carlos Pastor.

Evento histórico

Así, el Ayuntamiento de Alcoy llevará a la próxima edición de la Feria Internacional de Turismo (Fitur) en Madrid uno de los acontecimientos más relevantes para la ciudad en las últimas décadas: la celebración del Año Jubilar, concedido por el Vaticano con motivo del 750 aniversario del patronazgo de San Jorge. La presentación oficial tendrá lugar el viernes 24 de enero a las 11:30 horas en la Plaza Central, dentro del ámbito de la Comunitat Valenciana de que dispone la Generalitat.

"Dada la trascendencia de esta conmemoración, que supera el ámbito estrictamente local para situar a Alcoy como referente del turismo cultural y religioso a nivel internacional, el alcalde de Alcoy, Toni Francés, ha remitido una carta formal pidiendo formalmente la presencia en el acto a las máximas autoridades autonómicas y provinciales", ha informado este viernes el Ayuntamiento.

Desde el gobierno municipal "se espera contar con su presencia y apoyo institucional en este día tan señalado, siguiendo el precedente del año pasado, cuando ambos dirigentes acompañaron la presentación del Año Jubilar de Elche".

La delegación alcoyana en Madrid contará con la asistencia de representantes del gobierno municipal y de la Asociación de San Jorge, entidad clave en la organización de los actos conmemorativos.

Cambio en la ubicación

Respecto a la ubicación de la presentación, "el Ayuntamiento de Alcoy quiere mostrar su satisfacción por la decisión final de la organización del estand de la Comunitat Valenciana. Aunque el personal técnico del Departamento de Turismo realizó los trámites administrativos correspondientes en tiempo y forma para solicitar la Plaza Central, en un primer momento se comunicó que el acto quedaba relegado a un box de prensa. Afortunadamente, se ha producido una rectificación y finalmente la presentación se llevará a cabo en el escenario principal, tal como corresponde a la importancia de la efeméride".

La concejal de Turismo, Lorena Zamorano, ha destacado la importancia de este cambio: "Nos alegramos de esta marcha atrás por parte de la organización, ya que entendemos que el Año Jubilar de Alcoy merece la máxima visibilidad posible. Es de justicia que un proyecto de esta envergadura tenga su espacio en la Plaza Central, y agradecemos que finalmente se haya atendido nuestra solicitud para garantizar que la presentación tenga el eco que la ciudad merece".