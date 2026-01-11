Las lluvias en Alicante permiten afrontar 2026 con un 23 % más de reservas que hace un año

El año hidrológico en Alicante está siendo muy beneficioso por ahora para la provincia de Alicante, con precipitaciones que entran dentro de la normalidad o incluso son superiores a la media.

Esto confirma que la provincia afronta un segundo año de un ciclo relativamente húmedo, tras la fuerte sequía sufrida entre 2023 y 2024, la mayor de la historia, y un periodo entre 2024 y 2025 en el que se recuperaron las lluvias, pero que se cerró con un déficit de hasta el 30 %.

Todo ello permite que los pantanos presenten unas reservas muy por encima de las de enero de 2025, aunque la situación es todavía de alerta o prealerta en los distintos sistemas, por lo que su estado dista mucho de ser el ideal. De cualquier forma, las precipitaciones han ahorrado riegos en el campo y no han sido torrenciales, por lo que los daños han sido escasos.

El pantano del Amadorio en La Vila Joiosa, en una imagen de esta semana / Rafa Arjones

Así, las lluvias de los últimos meses, que han tenido su último episodio hace una semana, permiten a la provincia iniciar 2026 con un 23 % más de agua en los embalses que hace un año.

Júcar

Las presas de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) presentan un 70 % más de agua, mientras que las de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), que dependen más de aportes externos como el trasvase del Tajo y la desalinización y están las principales reservas, disponen de un 11 % más que hace un año, según los datos que ofrecen los organismos de cuenca a fecha 9 de enero.

Beniarrés dispone de casi 9 hectómetros cúbicos, el doble de agua que el pasado septiembre y que hace un año, cuando disponía de 4,95 hm3. Así, se encuentra al 32 % de su capacidad, aunque su caudal sobre todo dan servicio a Valencia.

Hace dos años, en plena sequía, tenía 7 hectómetros, siendo necesario en el verano de 2024 la retirada de peces por parte de la CHJ para evitar su muerte y que afectaran a la calidad del agua, por el bajo nivel de la presa y la falta de oxígeno para que pudieran sobrevivir.

Aemet destaca las lluvias recogidas en los últimos tres meses en el Levante español, donde incluso se duplican en algunos puntos los valores normales

Por su parte Guadalest alberga 3,3 hm3, unas reservas similares a las de septiembre y un 25 % más que hace un año. Eso sí, está a solo un 26 % de su capacidad.

Y el Amadorio, en La Vila Joiosa, que recibe una parte de sus aportes de la desalinizadora de Mutxamel-El Campello, dispone de 2,69 hm3, el doble que hace un año y casi el doble que en septiembre, cuando tenía 1,68 hm3. De cualquier forma, su nivel sigue siendo muy bajo, ya que solo está a un 17 % de su capacidad máxima. Hace dos años disponía de 3,5 hm3.

Segura

En cuanto a los dos pantanos de la CHS, cuyos aportes dependen sobre todo de aportes de la desalinizadora de Torrevieja y del trasvase del Tajo, la situación es más estable. El de la Pedrera, que es el de mayor capacidad de la provincia con 246 hm3, dispone de 60,4 hm3, al 24,6 % de su capacidad. Esto es un 11 % más que hace un año y un 37 % más que el pasado septiembre.

Reservas hídricas de la provincia de Alicante / INFORMACIÓN

Y el pantano de Crevillent dispone de 7,8 hm3, un 8,3 % más que hace un año, aunque presenta un 10,3 % menos que en septiembre. Se encuentra a un 61,4 % de su capacidad.

Pese a la recuperación de los acuíferos la situación sigue siendo de alerta o prealerta en la provincia tras el periodo más seco de la historia reciente registrado entre 2023 y 2024

Desde la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) explicaron la pasada semana, antes del último episodio de lluvias registrado entre el sábado 3 de enero y el 6 de enero, que el año hidrológico en el levante estaba siendo muy positivo.

Así, en su informe de la pasada semana sobre el actual año hidrológico, que abarca del 1 de octubre de 2025 al 30 de septiembre de 2026, señala que "las precipitaciones acumuladas se sitúan por debajo de sus valores normales en la cornisa cantábrica y en gran parte de la mitad oriental de la Península, exceptuando Cataluña, la Comunitat Valenciana y el sector oriental de Andalucía".

Fachada mediterránea

"Por el contrario, las precipitaciones superan los valores normales del periodo de referencia 1991-2020 en la mayor parte del tercio occidental peninsular. Destaca especialmente la fachada mediterránea comprendida entre Almería y el delta del Ebro, donde los acumulados superan ampliamente los valores normales, llegando incluso a duplicarlos".

Por su parte el director del Laboratorio de Climatología de la UA, Jorge Olcina, ha confirmado la buena marcha del año hidrológico, salvo en el caso de l'Alacantí y el Vinalopó, donde las precipitaciones en términos generales están por debajo de la media, ya que los temporales no han sido en estas comarcas tan beneficiosos.

En general el otoño ha resultado lluvioso, no porque haya habido un episodio de lluvias torrenciales, que afortunadamente este año no lo ha habido, pero sí que ha habido varios episodios de lluvias destacadas Jorge Olcina — Director del Laboratorio de Climatología de la UA

El catedrático de Análisis Geográfico Regional ha explicado que "en general el otoño ha resultado lluvioso, no porque haya habido un episodio de lluvias torrenciales, que afortunadamente este año no lo ha habido, pero sí que ha habido varios episodios de lluvias destacadas".

Episodios

Así ha recordado que hubo uno a finales de septiembre, en octubre y luego ya en diciembre fundamentalmente. Y eso ha permitido que lo que sería la parte de la provincia que depende de la cuenca del Júcar está por encima de lo normal en cuanto a precipitaciones", ya que están entre la media y un 25 % más.

Y también la parte sur que de la Vega Baja, que pertenece a la cuenca del Segura, "también ha recibido precipitaciones en estos episodios", destacando que "quizás solo queda el sector central de la provincia, el Vinalopó y l'Alacantí, donde las lluvias no han sido tan abundantes y está en situación de déficit respecto a lo normal, con un déficit de lluvias de entre 20 y el 25 % de la media del otoño".

Uso prudente

Eso sí, el climatólogo ha apuntado que tampoco han sido unas precipitaciones excesivamente abundantes, por lo que ha insistido en que no "hay que realizar grandes excesos, es decir hay que hacer un uso prudente y sensato del agua. Es verdad que hay buena humedad en el suelo y se han ahorrado riegos gracias a estas lluvias del otoño, pero no podemos tirar cohetes".

Ciclo más cortos

El cambio climático está haciendo que los ciclos de sequía sean más cortos pero más severos, y también está reduciendo la duración de los periodos más lluviosos. Y respecto al ciclo más húmedo en el que estamos en Alicante tras la pertinaz sequía sufrida entre 2023 y 2024, que llevó incluso a restricciones en la Marina Alta, zona donde se registran todos los años los principales acumulados de precipitaciones, ha apuntado que "de momento estamos en un ciclo más lluvioso. En el pasado año la primavera fue muy buena, ya que en marzo y abril se acumularon también buenas cantidades y eso favoreció que fuera un verano con las demandas garantizadas".

Las mayores reservas en el Tajo en cinco años

Además, ha señalado que "también ha sido un año bastante bueno en la cabecera del Tajo y eso ha permitido enviar los recursos del trasvase con normalidad, salvo los períodos que ha habido obras".

Estado del pantano del Amadorio esta semana, al 17 % de su capacidad / Rafa Arjones

Y ha apuntado que "la cabecera del Tajo tiene más de 1.200 hectómetros cúbicos almacenados. Por tanto, de momento el trasvase está garantizado para lo que queda de año hidrológico. Está mucho mejor que el año pasado y muchísimo mejor que la media de los últimos cinco años".

Así, ha concluido que "desde el punto de vista hídrico, estamos en un estado de normalidad y de continuada vigilancia". A la espera de la llegada de un nuevo ciclo de sequía que no se sabe cuándo llegará, pero llegará a Alicante.

En cuanto a la situación en el campo, que era muy preocupante en septiembre, desde Asaja su presidente José Vicente Andreu ha explicado que en la cuenca del Segura "ha llovido muy por encima de la media, con cifras récord, pero los embalses siguen en mínimos".

En la cuenca del Segura ha llovido muy por encima de la media, con cifras récord, pero los embalses siguen en mínimos José Vicente Andreu — Presidente de Asaja Alicante

Ha apuntado que "las campañas de hortalizas se han salvado por las lluvias, pues los riegos de la cuenca del Segura han tenido una restricción media del 35 % con picos de hasta el 55 %. Es decir está lloviendo bien, pero no en las zonas altas tributarias de los embalses. Llueve más en las zonas de costa, en las zonas de cultivo".

Y ha lamentado que "en el trasvase Tajo-Segura estamos sufriendo las consecuencias de la decisión política de subir los caudales ecológicos en el Alto Tajo, con la teórica reducción de aportaciones a tener que desaguar más los embalses para incrementar el caudal ecológico. Pero la realidad es bien distinta, no por los políticos sino por el clima. El 2025 ha sido uno de los más lluviosos de los últimos 40 años, los embalses del Tajo se han llenado y el agua trasvasada ha sido la mayor de los últimos años".