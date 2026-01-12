Estas son las peticiones para acceder a ayudas de rehabilitación de edificios y retirada de amianto en Alcoy
El Ayuntamiento recibe 28 solicitudes de 20 fincas para 120.000 euros en subvenciones de reforma de fachadas, estructuras y eliminación de fibrocemento
28 solicitudes de 20 fincas para acceder a 120.000 euros en subvenciones para la rehabilitación de edificios y retirada de amianto. La concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de Alcoy se encuentra actualmente en fase de revisión de la documentación de la convocatoria de ayudas para la rehabilitación de fachadas, adecuación de medianeras, rehabilitación de elementos estructurales y retirada de elementos constructivos con amianto.
Una vez cerrado el plazo de presentación el pasado 1 de diciembre, los servicios técnicos municipales han registrado un total de 28 solicitudes que abarcan los cuatro conceptos subvencionables. Dado que una misma propiedad puede solicitar ayuda para varias líneas de actuación, el número total de fincas potencialmente beneficiarias asciende a 20, según ha informado este lunes el Consistorio.
En cuanto al desglose de las peticiones, la línea destinada a fachadas y medianeras ha sido la más demandada. Los presupuestos totales de los trabajos realizados en este apartado suman una cantidad significativa que demuestra el interés de la ciudadanía por la conservación de sus inmuebles.
La buena acogida que han tenido estas ayudas este año pone de manifiesto la voluntad de los alcoyanos y alcoyanas de mantener en buen estado sus viviendas
De acuerdo con la baremación provisional realizada por los técnicos, se prevé conceder inicialmente un importe global de 80.133,33 euros para esta línea, quedando pendiente la revisión definitiva de la documentación y la subsanación de errores en aquellos expedientes que lo requieran.
Por otro lado, la línea para rehabilitación estructural y retirada de amianto ha contado con 7 solicitudes, correspondientes a 6 diferentes. En este caso, la previsión de concesión se sitúa en 31.349,89 euros.
Es importante destacar que estas cifras todavía no son definitivas, ya que el proceso administrativo actual permite aportar documentación adicional para justificar las actuaciones. La cuantía final podría variar en función de la validación de los expedientes, como ocurre con alguna solicitud de elevado importe que actualmente no cumple los requisitos para ser aprobada.
La concejala de Urbanismo, Vanessa Moltó, ha valorado la respuesta obtenida en esta convocatoria, recordando que "el Ayuntamiento destina anualmente ayudas para rehabilitar fachadas, estructuras y también para la retirada de amianto, en un intento de fomentar el buen estado del parque edificatorio de nuestra ciudad".
Así, ha explicado que "la buena acogida que han tenido estas ayudas este año pone de manifiesto la voluntad de los alcoyanos y alcoyanas de mantener en buen estado sus viviendas. Este esfuerzo conjunto, tanto de la administración como de los propios particulares, repercute directamente en la imagen de nuestra ciudad y en la seguridad de nuestras calles", ha señalado la edil.
