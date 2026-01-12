Así será la quinta edición de los Premios Cámara de Alcoy

La Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Alcoy ha presentado este lunes oficialmente la quinta edición de los Premios Cámara, unos galardones que se han consolidado como el principal reconocimiento al tejido empresarial de la ciudad. El acto de entrega tendrá lugar el miércoles 4 de marzo en el Círculo Industrial de Alcoy.

La presidenta de la Cámara de Comercio de Alcoy, Lucía Pascual, ha sido la encargada de abrir la presentación, agradeciendo en primer lugar la implicación de las entidades que hacen posible estos premios.

“Quiero agradecer especialmente al Ajuntament d’Alcoi, a Fedac y a Caixa Popular su importantísimo papel como organizadores y patrocinadores de estos premios, que son ya una cita imprescindible para el empresariado alcoyano”, ha señalado.

Lucía Pascual ha explicado que el objetivo de los Premios Cámara es “reconocer la labor de las empresas, entidades y personas empresarias de nuestra ciudad, visibilizando su esfuerzo, su capacidad de innovación y su contribución al desarrollo económico y social de Alcoy”.

Cuatro categorías y carácter local

En esta edición, los Premios Cámara contemplan cuatro categorías:

• Industria

• Comercio, Servicios y Turismo

• Internacionalización

• Trayectoria empresarial

Tal y como ha recordado la presidenta, los premios tienen carácter local, por lo que pueden presentarse empresas y personas empresarias que desarrollen su actividad en Alcoy. “Animamos a cualquier empresa, sea pequeña, veterana, nueva o tradicional, a que se presente a alguna de las categorías”, ha subrayado.

Las candidaturas podrán presentarse a iniciativa de la propia empresa, del Comité Ejecutivo de la Cámara, o de la asociación o colectivo empresarial al que pertenezcan. El plazo de presentación finaliza el 30 de enero de 2025 a las 14:00 horas.

Un momento de la presentación / INFORMACIÓN

Toda la información, así como las bases específicas de cada categoría, los requisitos y la documentación necesaria, están disponibles en la web de la Cámara de Comercio de Alcoy. El jurado será designado por la Cámara entre personas de reconocido prestigio del ámbito económico y empresarial.

Novedades de esta edición

Entre las principales novedades, Lucía Pascual ha destacado que el jurado se reserva la posibilidad de desdoblar el premio de Comercio y Servicios en dos galardones diferenciados —empresa de comercio y empresa de servicios— en función del número y perfil de las candidaturas, como ya ocurrió en la pasada edición.

Otra de las novedades es que el Premio a la Trayectoria Empresarial será propuesto y decidido directamente por el Comité Ejecutivo de la Cámara. “En muchas ocasiones, empresas muy importantes de Alcoy no se presentan por un ejercicio evidente de humildad, y creemos que es el propio comité quien debe proponer y decidir este reconocimiento”, ha explicado Pascual.

Estos premios reconocen a un tejido empresarial que genera riqueza y puestos de trabajo Àlex Cerradelo — Vicealcalde de Alcoy

La presidenta ha cerrado su intervención animando al empresariado a participar “con nuestra característica moral alcoyana, porque estos premios son la gran fiesta del empresariado de Alcoy”.

Respaldo institucional y empresarial

El vicealcalde de Alcoy, Àlex Cerradelo, ha puesto en valor el trabajo de la Cámara de Comercio “en defensa permanente de las empresas de la ciudad” y ha agradecido el apoyo de Fedac y Caixa Popular. Cerradelo ha destacado que “estos premios reconocen a un tejido empresarial que genera riqueza y puestos de trabajo” y ha añadido que “muchas veces no somos conscientes del nivel de internacionalización, innovación y proyección que tienen nuestras empresas”.

Por su parte, el presidente de Fedac, Natxo Gómez, ha reivindicado la fortaleza del tejido empresarial de Alcoy y de la comarca, “desde el pequeño comercio hasta la industria”, subrayando que “cada día levantan la persiana y generan riqueza”. Desde Fedac, ha asegurado, se animará activamente a las empresas asociadas a participar en los Premios Cámara.

Finalmente, Pablo de Gracia, director de la oficina de Caixa Popular en Alcoy, ha destacado “el músculo del tejido empresarial y de una industria que demuestra que vivimos en una zona empresarialmente consolidada”. Asimismo, ha señalado que los Premios Cámara “son el gran referente económico de las comarcas” y ha animado a las empresas a presentar sus candidaturas.