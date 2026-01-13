Estas son las cifras históricas que alcanza el transporte urbano de Alcoy

El servicio de autobús urbano de Alcoy ha cerrado el ejercicio 2025 marcando un hito histórico. Con un total de 2.226.514 viajeros, el transporte público de la ciudad no solo se consolida como la opción preferente de movilidad, sino que registra un crecimiento exponencial respecto a la última década.

Estas cifras suponen un aumento del 2,81 % respecto al año anterior, confirmando la tendencia al alza iniciada tras la pandemia, según han informado este martes desde el Consistorio.

Si se analiza la evolución del servicio con una perspectiva temporal más amplia, los datos son aún más contundentes. En comparación con hace cinco años (2020), cuando se registraron 1.105.738 usuarios, la cifra actual se ha duplicado, logrando recuperar y superar con creces la caída provocada por la crisis sanitaria.

Si se echa una vista atrás una década, el crecimiento es igualmente notable: en 2015 el servicio contaba con 1.343.610 pasajeros. Esto significa que, en diez años, el autobús urbano de Alcoy ha ganado cerca de un millón de nuevos usuarios anuales, un incremento del 65 % que avala la apuesta municipal por la movilidad sostenible y las políticas de bonificación de tarifas.

Bonificaciones

"Este aumento significativo de la demanda responde directamente al éxito de las políticas de bonificación y reducción de tarifas implementadas por el Ayuntamiento de Alcoy en colaboración con otras administraciones", han destacado desde el Consistorio.

La rebaja del 50% en los abonos multiviaje y los bonos mensuales ha sido un factor determinante para aliviar la cesta de la compra de la ciudadanía y hacer del autobús la opción más competitiva frente al vehículo privado. Estas medidas han contribuido a fidelizar a una nueva generación de usuarios, creando hábitos de movilidad sostenible desde temprana edad.

Novedades del nuevo servicio

Para dar respuesta a esta demanda creciente, el Ayuntamiento de Alcoy prepara la licitación del nuevo contrato del servicio, que tendrá una duración de 10 años y un valor estimado cercano a los 39 millones de euros. Este nuevo pliego introducirá cambios estratégicos para adaptar las líneas a las necesidades reales de la ciudadanía.

No nos conformamos con mover cifras récord, queremos mover a las personas mejor, llegando a los institutos, al polideportivo y renovando la flota para tener un Alcoy más limpio y conectado Jordi Martínez — Concejal de Movilidad de Alcoy

Entre las principales novedades destaca la creación de conexiones directas con los centros educativos IES Andreu Sempere, Horta Major y La Salle, atendiendo una reivindicación histórica de la comunidad educativa. Esta línea ofrecerá también una acción muy demandada como es el acceso a la piscina municipal José Trenzano.

Además, se mejorará la cobertura en el polideportivo Francisco Laporta, que contará con servicio de autobús también en horario de tarde, facilitando así el acceso a entrenamientos y competiciones sin depender del vehículo privado.

Este salto cualitativo vendrá acompañado de una renovación de la flota con la adquisición de 9 vehículos nuevos (una combinación de eléctricos, híbridos y diésel) que permitirán reducir las emisiones contaminantes y mejorar el confort de los viajeros.

El concejal de Movilidad, Jordi Martínez, ha valorado la trascendencia de estas cifras: "Haber duplicado los usuarios en solo cinco años y crecer cerca de un 65 % en la última década no es fruto de la casualidad, sino de la confianza de los alcoyanos en un servicio público esencial. Ahora, con el nuevo contrato, damos un paso más: no nos conformamos con mover cifras récord, queremos mover a las personas mejor, llegando a los institutos, al polideportivo y renovando la flota para tener un Alcoy más limpio y conectado".