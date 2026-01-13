Una oleada de robos atemoriza una pequeña localidad de Alicante

Atemorizados por los robos que viene sufriendo una pequeña localidad de El Comtat. Los vecinos de Gaianes, un municipio de casi 600 habitantes, se han echado este martes a la calle con pancartas para denunciar la situación de inseguridad que viven y la alarma que esto ha generado en la localidad, donde hasta los niños tienen miedo. Y no solo en esta población, ya que otras localidades de la comarca también están sufriendo estos asaltos.

Vecinos han explicado que desde septiembre se han registrado unos 15 robos, tanto con personas durmiendo en sus viviendas como durante el día, con los residentes en una planta y los delincuentes en otra. Por ello los habitantes se están organizando también en patrullas de vigilancia.

Vecinos de Gaianes durante la protesta de este martes / Juani Ruz

La población carece de Policía Local y su seguridad depende por tanto en exclusiva de la Guardia Civil, que los vecinos advierten solo tiene una patrulla en el cuartel de Muro para toda la comarca. Así, la preocupación es máxima y reclaman a la Subdelegación del Gobierno.

Además, se da el caso que un vehículo robado en la localidad, de la cochera de su propietario cuando estos dormían, ha sido usado en el robo de una farmacia en el sur de la provincia de Valencia, siendo recuperado en Palma de Gandia por la Guardia Civil de Oliva tras haber sufrido daños. Los robos se centran sobre todo en joyas y otros objetos de valor.

El alcalde Agustí Martínez ha explicado que el pasado domingo que celebró una reunión entre el Ayuntamiento y los vecinos, para la que pidió la presencia de la Guardia Civil, que no pudo ir.

Otro momento de la concentración / Juani Ruz

Y ha señalado que quieren que la Mancomunitat El Xarpolar -que agrupa a 27 pequeños municipios de El Comtat, sobre todo, y la Marina Alta- sea la que reclame a la Subdelegación del Gobierno mayor presencia del Instituto Armado para tratar de frenar una oleada que explica también padecen otros municipios de la comarca, por lo que es un tema de afecta a todos.

Oleada en otras poblaciones

Sin ir más lejos, el mes pasado los residentes de la pedanía de Poble Nou de Sant Rafel denunciaron otra oleada de robos y en octubre la Subdelegación del Gobierno anunció más guardias civiles frente a los robos en las zonas rurales de El Comtat y l’Alcoià, tras otras denuncias por asaltos.

El primer edil ha señalado que "en los últimos 15 días se han registrado 4 o 5 robos", tanto en el casco urbano como en viviendas del diseminado, intentando incluso entrar en su propiedad. Y ha reconocido la preocupación existente.

Los vecinos han salido a la calle este martes con pancartas en las que ponía "Majors i xiquets viuen amb por", "Gaianes no més robatoris", "Ni un robatori més", "Gaianes viu amb inseguretat" o "Inseguretat, desconfiança, por!!!".

Testimonios

Cristina, una vecina de la localidad, ha explicado que "a las 3:45 horas de la madrugada forzaron la puerta de la cochera y robaron el coche mientras estábamos en la cama. En la misma calle también entraron en varias casas". Además, se da la circunstancia que su coche fue empleado en el robo registrado en una farmacia de Gandia, en el que participaron cuatro ladrones, y ha sido recuperado aunque con daños.

Otra residente ha señalado que le han robado las garrafas de aceite que tenía en la cochera, procedente de la reciente cosecha de la oliva. Otra vecina ha señalado que le entraron entre las 20:00 y las 21:00 horas en su casa. "Mientras yo estaba en la planta de bajo, ellos estaban en la de arriba, a la que llegaron por la terraza. Aprovechan cualquier descuido".

Dani Gilabert, otro vecino, ha explicado que "intentamos manifestar el problema dela inseguridad tan grande que tenemos en Gaianes por tantos robos, muchos de ellos en casa de personas mayores que están solas, y con ellas dentro".

Y ha señalado también la "impunidad con la que actúan estas personas", tanto en el extrarradio como en el propio casco urbano, "sin ningún miedo".

Y ha destacado que "tenemos miedo. Nuestros hijos comienza a tener miedo. Te piden que los acompañes al aseo...", recordando algún caso en el que han entrado en la casa y por una cuestión de azar no se han encontrado con algún niño.

Subdelegación y Guardia Civil

Desde la Subdelegación del Gobierno han confirmado a INFORMACIÓN que no tienen solicitud alguna respecto a esta situación aunque han señalado su preocupación por ello y la "predisposición total a reunirnos con ellos y abordar el tema".

Y desde la Guardia Civil solo han podido confirmar que ha habido robos en la zona, que hay comunicación con el Ayuntamiento y que se está trabajando en ello.