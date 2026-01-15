¿Por que las tropas borbónicas y austracistas toman Alcoy este sábado?

Regreso a 1708 para recordar la Desfeta de Alcoy. Tropas borbónicas y austracistas tomarán este sábado la ciudad con una representación histórica de una batalla entre ambos dos bandos. Además, incluirá danzas tradicionales, una marcha cívica y un acto de conmemoración en homenaje a las alcoyanas y alcoyanos que perdieron la vida defendiendo los fueros y las libertades valencianas.

La Desfeta de Alcoy, ocurrida dentro de la Guerra de Sucesión (1703-1715) que supuso la pérdida de los fueros valencianos, supuso la derrota del bando del Archiduque Carlos de Austria. Tras meses de asedio, el 9 de enero de 1708 las tropas borbónicas entraron en la ciudad, cumpliéndose 318 años en 2026 de la victoria de Felipe V.

La jornada se iniciará a las 11:00 horas en la Placeta del Carbó, con una muestra de danzas de los siglos XVII y XVIII. A las 12:30 horas tendrá lugar una Marcha Cívica que partirá desde el mismo punto.

Posteriormente, a las 13:00 horas, se representará un enfrentamiento entre tropas borbónicas y austracistas, que culminará con una ofrenda floral en la plaza Ramón y Cajal, en recuerdo de las víctimas alcoyanas del conflicto.

Conmemorar la Desfeta de Alcoy es un acto de memoria colectiva que nos ayuda a entender nuestro pasado y a reivindicar los valores de libertad y autogobierno que han formado parte de nuestra historia como pueblo Elisa Guillem — Concejal de Cultura de Alcoy

La organización del acto corre a cargo del Centre Ovidi Montllor d’Alcoi (Acció Cultural pel País Valencià), con la colaboración del Ayuntamiento de Alcoy, el Centre Alcoià d’Estudis Històrics i Arqueològics (Caeha), el Club d’Amigues i Amics de la Unesco d’Alcoi, la Coordinadora pel Valencià de l’Alcoià-Comtat, AC Miquelets del Regne de València, Miquelets de Catalunya, Régimen Inglés de los Redcoats, la Asociación Cultural y Recreación Histórica Batalla de Almansa, el Grup de Danses Sant Jordi, Amigues i Amics de les Danses Tradicionals Dansaires d’Horta Major, la Colla de dolçainers i tabaleters Sol Major, el Grup de dolçainers i tabaleters Estrela Roja de Benimaclet y la Colla de Campaners d’Alcoi.

La concejala de Cultura del Ayuntamiento de Alcoy, Elisa Guillem, ha destacado que “conmemorar la Desfeta de Alcoy es un acto de memoria colectiva que nos ayuda a entender nuestro pasado y a reivindicar los valores de libertad y autogobierno que han formado parte de nuestra historia como pueblo”.

Además, ha subrayado la importancia de “hacerlo desde la cultura, la participación ciudadana y el rigor histórico, implicando a entidades y colectivos que mantienen viva nuestra identidad”.

"Esta conmemoración se ha consolidado como una cita anual para recordar uno de los episodios más trascendentes de la historia de Alcoy y del País Valencià, acercándolo a la ciudadanía a través de la divulgación histórica y la cultura popular", han agregado desde el Consistorio.