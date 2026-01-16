Este es el pueblo más pequeño de Alicante en el que puedes comprar una casa de campo por menos de lo que piensas

42 habitantes. Este es el último dato del padrón del pueblo más pequeño de la provincia de Alicante que se encuentra en la comarca de El Comtat. Tollos está pegado a la Solana de la sierra de Alfaro y fue un refugio morisco durante la Reconquista y dominio de los Marqueses de Guadalest y Ariza. Sin duda, un pequeño rincón alicantino cargado de historia que guarda una gran belleza.

Tollos está en el valle del río Seta, en la ladera meridional de la sierra de Alfaro, a unos 84 kilómetros de Alicante y a menos de 30 kilómetros de Alcoy. Tollos tiene su propio castillo, que actualmente también es la iglesia parroquial y que está dedicada a San Antonio Abad. De la fortaleza islámica inicial, además de lo que sería la torre del homenaje convertida en campanario de la iglesia, no queda rastro.

Sus fiestas patronales se celebran a partir del 25 de julio en honor de San Antonio de Padua y la Virgen del Rosario y sus platos más típicos son la olleta de blat picat (un guiso con trigo picado, alubias, carne, embutidos, verduras y especias) y los minxos, una especie de empanadillas de harina de maíz.

Si vienes a Tollos no puedes dejar de hacer una parada en el área recreativa de la Font Vella y en la Font de Paet y hacer alguna de sus rutas de senderismo. La primera es la del sender de Benimassot, una circular de dificultad baja. La segunda es un poco más complicada y tiene una extensión de casi 34 kilómetros entre Benimassot - Barranc de Malafí - Castell de Castells - Benimassot.

Mapa de Tollos

Tollos en la Ruta 99

Tollos forma parte de la Ruta 99, una iniciativa de la Generalitat para dar visibilidad turística y cultural a los pueblos más pequeños de la Comunidad Valenciana (municipios de menos de 100 habitantes). La propuesta se plantea como un “camino” de escapadas rurales y, además, cuenta con una credencial virtual para ir “sellando” visitas y optar de un regalo.

Si vienes a Tollos tendrás que visitar los siguientes puntos:

Iglesia Sant Antoni de Padua Font Vella Parque de Tollos

Historia de Tollos Publicación de Instagram de Ruta 99.

Comprar una casa en Tollos

Vivir en Tollos puede tener muchas ventajas. El silencio, la naturaleza y la desconexión real. Puede ser ideal para personas que quieren huir del bullicio de las ciudades y/o que tienen la opción de teletrabajar. También como segunda residencia si eres amante del senderismo o de la vida rural.

En el portal inmobiliario Idealista hay a la venta dos casas de pueblo en Tollos. La primera tiene 350 metros cuadrados y está dividida en tres plantas, por lo que hay una casa principal y un apartamento independiente. Esta vivienda tiene un precio de 250.000 euros.

La otra casa del pueblo tiene 190 metros cuadrados con tres plantas con tres habitaciones y dos baños. Esta tiene un precio de 99.000 euros.

Por otro lado, en Fotocasa hay a la venta otra casa con tres habitaciones y un cuarto de baño de 150 metros cuadrados por 139.000 euros.