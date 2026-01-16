Olcina: "Los días más inestables en Alicante por la entrada de aire polar serían el sábado, el martes y el miércoles"

Vuelve el tiempo invernal a la provincia de Alicante. Al menos hasta mediados de la próxima semana. Todo por una masa de aire polar que no solo va a traer frío, sino también precipitaciones que pueden ser importantes, sobre todo en la zona norte. Y la nieve podría reaparecer en las cumbres más altas.

El director del Laboratorio de Climatología de la UA, Jorge Olcina, ha explicado este viernes que "se descuelga una masa de aire frío del Atlántico Norte, aire polar. Y va a generar inestabilidad, especialmente el sábado, cuando se esperan precipitaciones que incluso pueden caer en forma de tormenta a lo largo de toda la jornada".

Olcina ha señalado que "esa masa se va a mantener durante varios días sobre la zona mediterránea, por lo que se van a desarrollar chubascos. No de forma continua, con ratos de sol, pero entre el sábado y el jueves de la semana que viene nos esperan unos días de inestabilidad, de ambiente frío, por la humedad también. Es lo que va a caracterizar el tiempo del fin de semana y primeros días de la próxima semana".

Frío frío no va a hacer, pero entre las temperaturas bajas que acompañan esta masa de aire y luego la humedad, va a generar un ambiente muy desapacible, de invierno Jorge Olcina — Director del Laboratorio de Climatología de la UA

Así, el catedrático de Análisis Geográfico Regional ha apuntado que "los días más inestables serían el sábado, el martes y el miércoles. Por tanto no termina de estabilizarse el tiempo y van entrando masas del Atlántico, que son las que originan estas condiciones", ya que "cuando llegan al Mediterráneo se estancan allí y permiten la entrada de vientos marítimos que son los que generan estas lluvias aquí en la zona mediterránea".

De cualquier forma ha señalado que "no parece a priori que sea una situación de riesgo. En la provincia lloverá más en el norte, sobre todo en la Marina Alta". Por el momento no hay activado ningún aviso por parte de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para este fin de semana.

Temporal marítimo

El climatólogo ha señalado que esta situación va a venir acompañada de temporal marítimo, de oleaje, y por tanto ahí sí hay que tener precaución en primera línea de costa en toda la provincia entre el lunes y el jueves.

Temporal marítimo en Torrevieja, en imagen de archivo / D. Pamies

Así, ha concluido que "frío frío no va a hacer, pero sí que el ambiente, entre las temperaturas bajas que acompañan esta masa de aire y luego la humedad va a generar un ambiente muy desapacible, de invierno".

Previsión de Aemet

La previsión de Aemet para el sábado en la provincia es de cielo muy nuboso y chubascos en la Marina Alta. Temperaturas mínimas sin cambios y máximas en descenso. Viento flojo de componente oeste, con un intervalo del noreste en el litoral durante la tarde. Además, las lluvias podrían ser en forma de nieve por encima de los 1.300 metros de altitud.

Según ha explicado Aemet, tras unos días caracterizados por el paso de sucesivos frentes atlánticos, el establecimiento de un patrón de bloqueo sobre Europa va a dar lugar en los próximos días a la elongación de una vaguada en altura y al posterior descuelgue de una dana sobre la Península, que acabará formando una borrasca sobre el área mediterránea a comienzos de la próxima semana.

En combinación con el anticiclón europeo, se establecerá un intenso flujo del este muy húmedo sobre la mitad norte del área mediterránea peninsular y Baleares, lo que originará temporal marítimo y probables rachas muy fuertes, así como precipitaciones que pueden ser localmente fuertes y muy persistentes, especialmente en zonas del este y sur de Cataluña y de la Comunidad Valenciana.

Con ello, es posible que se produzcan daños en paseos marítimos y zonas litorales, así como caídas de ramas o de árboles y de elementos arquitectónicos vulnerables o en mal estado. Las lluvias, además, pueden provocar crecidas fluviales e inundaciones locales, especialmente en zonas bajas.