La solución de Alcoy al bloqueo del Centro de Desarrollo Turístico en Rodes

Objetivo, desbloquear la apertura del Centro de Desarrollo Turístico de Interior (CdTI) de Alcoy. El Ayuntamiento ha decidido que, si "continúa el bloqueo administrativo y la falta de concreción del convenio por parte de la Generalitat Valenciana" del CdTI, situado en el complejo de Rodes, trabajará en una alternativa que "permita dotar de actividad al edificio, finalizado y equipado desde finales de 2024, sin tener que esperar indefinidamente los trámites autonómicos", según han explicado este viernes el ejecutivo municipal.

Esta decisión llega tras "meses de intentar agilizar la vía administrativa con la Generalitat. La cronología de los hechos demuestra la insistencia municipal: desde enero de 2025 se han enviado diversas comunicaciones, reiteradas formalmente el 29 de julio por parte de la concejal y el 28 de agosto por parte del alcalde".

Y señala que "tras una reunión el pasado 2 de octubre, donde no se concretó una hoja de ruta clara, y ante la ausencia de un segundo encuentro previsto para noviembre, el alcalde Toni Francés volvió a reclamar soluciones por escrito en diciembre".

Motor de dinamización económica

Ahora, lejos de quedarse a la espera, el Consistorio ha optado por ser proactivo. El Ayuntamiento entiende que "el CdTI debe ser un motor de dinamización económica y no un mero espacio para realizar diversos cursillos. Si la Generalitat no firma el convenio, el Ayuntamiento asumirá la gestión propia asegurando que el complejo de Rodes pueda desplegar todo su potencial como polo de atracción de talento y actividad económica lo antes posible", han destacado desde la Corporación.

Visita a las obras del CdT de Alcoy en el Parque Tecnológico de Rodes, acabadas desde 2024 / Juani Ruz

La concejal de Turismo, Lorena Zamorano, ha explicado que el objetivo prioritario es poner en funcionamiento unas instalaciones estratégicas para la ciudad y evitar su deterioro. "Estamos hablando de una fuerte inversión de fondos públicos que salen del bolsillo de la ciudadanía y que no se puede malgastar teniendo el edificio cerrado. Nuestra obligación es garantizar que estos recursos, ya materializados en una obra finalizada, reviertan inmediatamente en beneficio de la sociedad", ha valorado la edil.