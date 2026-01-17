Alcoy revive su caída de 1708 entre pólvora y tambores

La pólvora y los tambores de una batalla urbana del siglo XVIII han resonado este sábado en Alcoy. La ciudad acostumbra a siempre rendir un homenaje a los caídos en la Desfeta d'Alcoi del 9 de enero 1708, pero este año, aunque no es la primera vez, a la ofrenda floral y la marcha cívica se ha sumado una vistosa recreación histórica de aquel episodio de la Guerra de Sucesión, que se saldó con la victoria borbónica y la pérdida de los fueros del Reino de Valencia.

La jornada arrancó a las 11:00 horas en la Placeta del Carbó, frente al museo arqueológico, con una muestra de danzas de época y unas primeras escenas de la bien lograda recreación de la escaramuza, que ha corrido a cargo de asociaciones de toda la Comunidad Valenciana, Cataluña y la Asociación de Recreación Histórica Batalla de Almansa. Una hora más tarde, desde este mismo punto partió la tradicional marcha cívica, encabezada por el vicealcalde Alexandre Cerradelo, y engrosada por las filas de recreadores que ascendieron, ataviados de época, por Pintor Casanova hacia la plaza de Ramón y Cajal.

Historia viva

A lo largo del recorrido, fueron haciendo pequeñas representaciones y disparando en plazas como la del Fossar, escenificando una guerrilla entre las tropas borbónicas, vestidas de blanco; y las austracistas, de rojo, apoyadas por los maulets. Estas las milicias de alcoyanos partidarios del bando del archiduque Carlos, en quien veían la continuidad de los fueros.

Historia y pólvora en la recreación de la Desfeta de Alcoy / Juani Ruz

La historia, sin embargo, les deparó la derrota de aquel 9 de enero, cuando tras un asedio que habría comenzado meses antes, las tropas de Felipe V ingresaron en la ciudad, a la que impusieron una multa de 20.000 reales y ejecutaron al comandante de la milicia local, Francesc Perera. Sobre esta figura David Cantó, técnico del Centro Ovidi Montllor d'Alcoi, ha ofrecido una breve explicación: "En las tropas austracistas había voluntarios maulets al mando de Francesc Perera, de quien aquí en Alcoy tenemos una calle con su nombre. La ciudad estuvo asediada durante varias meses y cae por miedo a que hubiese represalias como en Xátiva u otras ciudades del antiguo Reino de Valencia".

Ofrenda floral

Los actos concluyeron pasadas las 13:00 con una ofrenda floral en la plaza Ramón y Cajal, donde está instalada desde 2022 una placa en recuerdo de las víctimas alcoyanas de aquel conflicto bélico tan determinante en la historia de España y especialmente de la Comunidad Valenciana. Durante el día, varios vecinos se han sumado, como espectadores, a las representaciones.

La organización de la jornada ha estado a cargo del Centre Ovidi Montllor d’Alcoi (sede Acció Cultural pel País Valencià en la ciudad), y ha contado con la colaboración del Ayuntamiento de Alcoy y de diversas entidades culturales, históricas y de recreación, locales y de fuera del municipio.