Tercer intento para rehabilitar los edificios de un barrio de Alcoy por 4,3 millones

¿A la tercera va la vencida? El Ayuntamiento de Alcoy vuelve a licitar las obras de rehabilitación energética de 166 viviendas en el barrio de la Font Dolça, valoradas en 4,3 millones. Y para lograr su ejecución se han dividido en siete contratos diferentes, tras quedar desiertos los dos primeros concursos, según ha informado este lunes el ejecutivo municipal.

El Ayuntamiento de Alcoy ha publicado la licitación de las obras para la materialización de los proyectos de rehabilitación energética de los 17 edificios del barrio de la Font Dolça. La actuación, financiada con fondos europeos Next GenerationEU, se estructura en esta ocasión en siete contratos diferenciados, con el objetivo de facilitar la concurrencia de empresas y acelerar la ejecución de los trabajos, de forma que se puedan llevar a cabo y no se pierda esta subvención europea.

Los siete lotes cuentan con presupuestos que oscilan entre los 393.073 euros y los 706.715 euros. En concreto, el Conjunto 1 dispone de un presupuesto de 706.715,09 euros; el Conjunto 2, de 393.073,24 euros; el Conjunto 3, de 704.637,60 euros; el Conjunto 4, de 393.073,24 euros; el Conjunto 5, de 462.314,02 euros; el Conjunto 6, de 684.862,66 euros; y el Conjunto 7, de 465.526,85 euros. Todas las licitaciones se encuentran ya publicadas y el plazo para la presentación de ofertas finalizará el próximo 9 de febrero.

Es una actuación compleja, pero también necesaria para mejorar la calidad de vida de las vecinas y vecinos de la Font Dolça Vanessa Moltó — Concejal de Urbanismo de Alcoy

Esta es la tercera vez que el Consistorio saca a concurso estas obras, después de que los dos intentos anteriores quedaran desiertos al no presentarse ofertas por parte de las empresas constructoras.

Al respecto, la concejal de Urbanismo, Vanessa Moltó, ha señalado que “desde el Ayuntamiento de Alcoy hemos hecho todo lo que está en nuestras manos para que este proyecto salga adelante. Sabemos que es una actuación compleja, pero también necesaria para mejorar la calidad de vida de las vecinas y vecinos de la Font Dolça. Por eso esperamos en que esta tercera licitación tenga una buena recepción entre las empresas constructoras y que se presenten ofertas que permitan ejecutar las obras dentro de los plazos previstos. Es un proyecto de gran importancia para la ciudad y para la regeneración urbana de este barrio”.

Juani Ruz

Las actuaciones previstas permitirán mejorar de forma notable la eficiencia energética de los edificios mediante intervenciones en aislamiento térmico, sistemas constructivos y sostenibilidad. El objetivo es reducir el consumo energético, mejorar el confort en las viviendas y avanzar hacia un modelo urbano más respetuoso con el medio ambiente.

Este proyecto se enmarca dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y supone una de las inversiones más relevantes en rehabilitación residencial impulsadas en Alcoy en los últimos años. Además, esta actuación complementa la rehabilitación energética de similares características que ya se está llevando a cabo desde noviembre de 2025 en el barrio de Sagrado Corazón, que sí que pudo licitar a la primera y que está valorada en 5,4 millones. Unos proyectos que "refuerzan la apuesta municipal por la regeneración urbana y la mejora del parque de viviendas en distintos puntos de la ciudad", han destacado desde el Consistorio.