Alquilar una habitación en esta ciudad de Alicante cuesta 234 euros y es la más barata de España

Si comprar y alquilar una casa en nuestro país cada vez es más caro, también lo es alquilar una habitación. El precio medio de una habitación en España es de 521 euros al mes, un dato que supone un incremento de un 62 % con respecto a hace cinco años.

Estos datos los recoge el estudio de ‘Viviendas compartidas en España en 2025’, basado en los precios de la vivienda de alquiler del mes de diciembre de los últimos 10 años del Índice Inmobiliario Fotocasa. Esta modalidad de alquilar una habitación en una vivienda está más extendida entre los jóvenes y, sobre todo, entre los estudiantes que buscan una forma económica de vivir mientras cursan sus estudios.

Con respecto al año pasado el precio de las habitaciones compartidas se mantiene estable, pero, tal y como explica María Matos, directora de Estudios de Fotocasa: “La estabilidad del precio de las habitaciones en 2025, no responde a una relajación del mercado, sino al fuerte ajuste acumulado en los años anteriores”. Matos añade que el alquiler de habitaciones es una “solución forzada” ante la imposibilidad de alquilar una vivienda completa.

PI STUDIO

Si analizamos los datos por comunidades autónomas vemos que el incremento en el precio está liderado por Castilla-La Mancha (12,5%), seguido de Cantabria (8,2%), Extremadura (8,0%), Castilla y León (4,9%), Galicia (4,0%), Madrid (3,7%), Comunidad Valenciana (3,1%) y la Región de Murcia (3,1%). Por debajo de este 3 % tenemos a Canarias (2,9%), Navarra (2,5%), Asturias (2,3%), La Rioja (2,0%), Aragón (1,9%), País Vasco (1,2%), Baleares (1,0%) y Cataluña (0,4%). Por otro lado, la comunidad en la que el precio anual desciende es Andalucía (-3%).

Pese a este incremento, en Cataluña es donde más caro es alquilar una habitación, donde ya se pagan 638 euros al mes. Le siguen Madrid (608 euros/mes) y Baleares y País Vasco (580 euros/mes). En la Comunidad Valenciana el precio medio se sitúa en 441 euros mensuales.

VÍDEO: SARA FERNÁNDEZ | FOTO: JOSÉ LUIS ROCA

¿Qué cuesta alquilar una habitación en la provincia de Alicante?

Dentro de este listado aparecen cuatro ciudades de la provincia de Alicante en las que se analiza el precio medio de las ciudades. Estas ciudades acumulan gran cantidad de estudiantes universitarios, por lo que no es de extrañar que aparezcan en este listado y que cuenten con esta modalidad de alquiler. Se trata de Alicante, San Vicente del Raspeig, Elche y Alcoy.

En el informe de Fotocasa, las ciudades alicantinas aparecen en el listado de municipios en los que más ha aumentado el precio medio de las habitaciones con respecto al año anterior. En concreto, San Vicente aparece como la quinta ciudad en la que más ha subido el precio (+26,3 %), le siguen (aunque más abajo en el ranking) Elche (+9,2 %), Alicante (+8,1 %) y Alcoy (+3,3 %) en un listado de 50 municipios.

Un dato significativo es que Alcoy es la ciudad con el precio medio de las habitaciones más barato de España. En concreto, en la ciudad de l’Alcoià arrendar uno de estos espacios cuesta 234 euros. El ranking se cierra así: