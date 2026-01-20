Alquilar una habitación en esta ciudad de Alicante cuesta 234 euros y es la más barata de España
Un informe desvela que San Vicente, Alicante, Elche y Alcoy están entre las ciudades en las que más se ha incrementado el precio en el último año
Si comprar y alquilar una casa en nuestro país cada vez es más caro, también lo es alquilar una habitación. El precio medio de una habitación en España es de 521 euros al mes, un dato que supone un incremento de un 62 % con respecto a hace cinco años.
Estos datos los recoge el estudio de ‘Viviendas compartidas en España en 2025’, basado en los precios de la vivienda de alquiler del mes de diciembre de los últimos 10 años del Índice Inmobiliario Fotocasa. Esta modalidad de alquilar una habitación en una vivienda está más extendida entre los jóvenes y, sobre todo, entre los estudiantes que buscan una forma económica de vivir mientras cursan sus estudios.
Con respecto al año pasado el precio de las habitaciones compartidas se mantiene estable, pero, tal y como explica María Matos, directora de Estudios de Fotocasa: “La estabilidad del precio de las habitaciones en 2025, no responde a una relajación del mercado, sino al fuerte ajuste acumulado en los años anteriores”. Matos añade que el alquiler de habitaciones es una “solución forzada” ante la imposibilidad de alquilar una vivienda completa.
Si analizamos los datos por comunidades autónomas vemos que el incremento en el precio está liderado por Castilla-La Mancha (12,5%), seguido de Cantabria (8,2%), Extremadura (8,0%), Castilla y León (4,9%), Galicia (4,0%), Madrid (3,7%), Comunidad Valenciana (3,1%) y la Región de Murcia (3,1%). Por debajo de este 3 % tenemos a Canarias (2,9%), Navarra (2,5%), Asturias (2,3%), La Rioja (2,0%), Aragón (1,9%), País Vasco (1,2%), Baleares (1,0%) y Cataluña (0,4%). Por otro lado, la comunidad en la que el precio anual desciende es Andalucía (-3%).
Pese a este incremento, en Cataluña es donde más caro es alquilar una habitación, donde ya se pagan 638 euros al mes. Le siguen Madrid (608 euros/mes) y Baleares y País Vasco (580 euros/mes). En la Comunidad Valenciana el precio medio se sitúa en 441 euros mensuales.
¿Qué cuesta alquilar una habitación en la provincia de Alicante?
Dentro de este listado aparecen cuatro ciudades de la provincia de Alicante en las que se analiza el precio medio de las ciudades. Estas ciudades acumulan gran cantidad de estudiantes universitarios, por lo que no es de extrañar que aparezcan en este listado y que cuenten con esta modalidad de alquiler. Se trata de Alicante, San Vicente del Raspeig, Elche y Alcoy.
En el informe de Fotocasa, las ciudades alicantinas aparecen en el listado de municipios en los que más ha aumentado el precio medio de las habitaciones con respecto al año anterior. En concreto, San Vicente aparece como la quinta ciudad en la que más ha subido el precio (+26,3 %), le siguen (aunque más abajo en el ranking) Elche (+9,2 %), Alicante (+8,1 %) y Alcoy (+3,3 %) en un listado de 50 municipios.
Un dato significativo es que Alcoy es la ciudad con el precio medio de las habitaciones más barato de España. En concreto, en la ciudad de l’Alcoià arrendar uno de estos espacios cuesta 234 euros. El ranking se cierra así:
- Alcoy: 234 euros
- Jaén: 261 euros
- Córdoba: 282 euros
- Cuenca: 284 euros
- Albacete; 294 euros
- Ourense: 295 euros
- Talavera de la Reina: 297 euros
- Elche: 301 euros
- Salamanca: 302 euros
- Jerez de la Frontera: 305 euros
- Castelló de la Plana: 307 euros
- Cartagena: 314 euros
- Almería: 315 euros
- León: 317 euros
- Oviedo: 318 euros
- Nieve en la Sierra de Aitana: la montaña alicantina vive el frío invernal
- Gélido y blanco Día de Reyes en Alicante: las cumbres amanecen nevadas y con mínimas de hasta -7 grados
- Los Reyes Magos llegan a Alicante acompañados de frío, nieve y más de 270 litros por metro cuadrado en la Marina Alta
- Blanca navidad: la nieve cubre algunas de las cumbres de Alicante
- Olcina: 'Los días más inestables en Alicante por la entrada de aire polar serían el sábado, el martes y el miércoles
- Las lluvias en Alicante permiten afrontar 2026 con un 23 % más de reservas que hace un año
- Este es el animal que ha puesto en alerta a la Generalitat en la Font Roja
- Las carreteras de Alicante registran ya un accidente al día por colisión con jabalí