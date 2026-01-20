Este es el proyecto europeo con el que Alcoy pone en valor su patrimonio modernista

Alcoy impulsa la difusión de su patrimonio modernista con nuevos recursos digitales dentro del proyecto europeo "Art Nouveau: una nueva EUtopia". Así, la ciudad continúa posicionándose como referente internacional del Modernismo gracias a su participación activa en el Réseau Art Nouveau Network, un itinerario cultural avalado por el Consejo de Europa.

Dentro de este marco, la ciudad ha desarrollado una serie de acciones integradas en el proyecto "Art Nouveau: una nueva EUtopia" ("AN as a New Eutopia"), que busca poner en valor esta corriente artística desde una perspectiva sostenible y de intercambio de conocimiento entre los once socios europeos miembros de la red.

Juani Ruz

Una de las iniciativas más destacadas ha sido la creación del proyecto "Data Base", realizado en colaboración con un socio de Ucrania, la ciudad de Lviv. Esta acción ha permitido confeccionar una completa base de datos sobre los edificios modernistas de Alcoy enfocada a la promoción turística, según han informado este martes desde el Ayuntamiento.

Esta información, que incluye nuevas fotografías de detalles y vistas generales de los inmuebles, ya se puede consultar a través del portal web www.alcoyturismo.com y está disponible en cinco idiomas para facilitar el acceso a visitantes internacionales.

Visitas virtuales

Este impulso a la digitalización del patrimonio se ha complementado con la creación de visitas virtuales a cuatro espacios modernistas emblemáticos, así como con la producción de cinco vídeos promocionales.

Formar parte de estas redes europeas no solo nos sitúa en el mapa cultural del continente, sino que nos permite acceder a recursos para modernizar nuestra oferta turística Lorena Zamorano — Concejal de Turismo de Alcoy

Estas piezas audiovisuales, disponibles en versiones corta para redes sociales y extendida, utilizan un atractivo "storytelling" para narrar la historia y la belleza del legado artístico alcoyano. Este material ya se encuentra disponible en el apartado de Ruta Modernista de la web de turismo y se distribuirá a través de diversos canales de promoción.

El coste total de este proyecto, que ya ha finalizado, asciende a 11.903,38 euros. Gracias a la pertenencia a esta red europea, el 70% de la inversión ha sido financiada por Europa, lo que demuestra la capacidad del Ayuntamiento para atraer fondos que revierten directamente en la mejora de los recursos turísticos de la ciudad sin suponer una gran carga para las arcas municipales, según han destacado desde el ejecutivo municipal.

La Feria Modernista cierra su edición reafirmando a Alcoy como referente patrimonial / Juani Ruz

La concejal de Turismo, Lorena Zamorano, destaca la importancia de estas alianzas internacionales para la ciudad: "Formar parte de estas redes europeas no solo nos sitúa en el mapa cultural del continente, sino que nos permite acceder a recursos para modernizar nuestra oferta turística. Con estos nuevos materiales digitales, hacemos que nuestro patrimonio sea más accesible y atractivo para todos, adaptándonos a las nuevas formas de viajar y de descubrir la cultura, a la vez que preservamos la memoria de nuestros edificios históricos".

El objetivo final de estas acciones es enfatizar la relevancia de preservar el patrimonio cultural abrazando la sostenibilidad, aportando la experiencia local de Alcoy al contexto europeo del Art Nouveau.