Promoción
El caos de Els Enfarinats de Ibi tomará este sábado el corazón de Madrid
El Ayuntamiento organiza una representación de la popular fiestas en la Plaza de Callao, dentro de los actos de Fitur
Ibi tomará este sábado el corazón de Madrid con su fiesta más emblemática y singular: Els Enfarinats. Todo dentro de la Feria Internacional de Turismo que se celebra desde este miércoles hasta el domingo en Ifema
Así, Ibi estará presente con la fiesta más internacional e identificativa de la localidad, según ha informado el Ayuntamiento de la villa juguetera.
Un grupo de aproximadamente 30 miembros de los Enfarinats y de la Oposición, en representación de todos ellos, realizará su tradicional toma de poder en la plaza de Callao de Madrid. Costa Blanca cede en Ibi este espacio para mostrar la singularidad de una fiesta en la cual, cada 28 de diciembre, se libra una batalla de harina, huevos y pólvora después de la toma de posesión del poder local durante un día.
La representación de la fiesta incluirá la carrera del alcalde, la toma del poder por el nuevo gobierno, el juicio y la proclamación de bandos.
Será el sábado 24 de enero cuando Els Enfarinats, acompañados por la vicealcaldesa y teniente de alcalde de Turismo, Fiestas y Tradiciones, Aitana Gandia, estén en la famosa plaza de la capital a las 12:00 horas, para sorpresa de quienes transiten por ella.
Se destacará el despliegue provincial a través de una estructura cúbica de pantallas situada en la plaza de Callao, un elemento estratégico e innovador que albergará acciones de "street marketing" con pantallas gigantes, donde se proyectará un video de la batalla de Els Enfarinats desde el jueves hasta el domingo.
Además, dentro del pabellón de Costa Blanca en Ifema (7A 02, pabellón 7) los visitantes podrán conocer más sobre la fiesta, sobre Ibi, ver a Els Enfarinats con sus trajes y mejores galas, y descubrir las tradiciones y la cultura del municipio.
En palabras de Aitana Gandia, vicealcaldesa de Ibi y teniente de alcalde de Turismo, Fiestas y Tradiciones, "Este año, desde la concejalía de Turismo y Fiestas, hacemos una apuesta fuerte por la promoción turística, llevando Els Enfarinats, una de las fiestas más diferenciadoras de Ibi, al centro de Madrid, como es la Plaza de Callao, y a los pabellones de Ifema donde estará Fitur. Queremos que todo el mundo conozca el potencial turístico que tenemos, que se impacten del que podemos ofrecer y que, gracias al trampolín de Costa Blanca, consolidemos Ibi como referente de fiesta, tradición, gastronomía y patrimonio".
