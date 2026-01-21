Harry da paso a Ingrid: así va a afectar la nueva borrasca a toda la provincia de Alicante

Cambio de situación meteorológica. Se marcha la borrasca mediterránea Harry y llega la atlántica Ingrid. Algo que para la provincia de Alicante no va a comportar en un principio lluvias relevantes, aunque va a tener otro desagradable protagonista: el viento.

Así, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso amarillo en toda la provincia para el jueves por fuertes rachas de viento que puede llegar a los 70 km/h. Y mantiene la alerta por temporal marítimo que lleva azotando la costa estos días.

El temporal reúne a surfistas en busca de las mejores olas en la Caleta / Jose Navarro

Eso sí, el oleaje del jueves será diferente al de los últimos días por el cambio de viento a poniente, por lo que será temporal marítimo mar adentro, en zonas fuera de la protección costera.

Este miércoles se han podido ver los últimos coletazos de Harry en la costa de la provincia, sobre todo en la zona de Dénia, donde se han anegado calles del litoral, al ser la zona más expuesta.

En Alicante se han podido ver grandes olas, llegando el agua hasta paseo del Postiguet. Y los surfistas han disfrutado de este oleaja en zonas como La Calita de la capital.

Así ha dejado el temporal la Albufereta / Elena Aguado / Pilar

La lluvia pierde protagonismo

Desde Aemet han explicado que "de la borrasca mediterránea Harry pasamos a estar bajo la influencia de una borrasca atlántica, nombrada como Ingrid, por lo que la nubosidad y las lluvias perderán protagonismo y el meteoro de más impacto será el viento".

Así, "con el paso de frentes de poniente, las lluvias los próximos días van a ser poco significativas, aunque pueden ser débiles en el interior y, de manera aislada y de corta duración, en el litoral".

El aviso amarillo se activa a las 4:00 horas de la madrugada del jueves y se mantendrá hasta las 18:00 horas, por rachas que pueden alcanzar los 70 km/h por vientos del oeste.

Cartel que advierte del cierre desde el lunes por la tarde de los parques en Alicante por la borrasca Harry / Alex Domínguez

Y la alerta por fenómenos costeros irá desde la medianoche hasta las 9:00 horas del jueves, con vientos de fuerza 7 (entre 50 y 60 km/h) y olas mar adentro de 3 metros.

Por el momento, para el viernes no hay decretado ningún aviso de Aemet en la provincia.

Previsión

Según la previsión de Aemet, para este jueves en la provincia de Alicante se esperan intervalos nubosos, sin descartar precipitaciones débiles y dispersas al final del día. Temperaturas con pocos cambios. Viento del oeste y del noroeste, con rachas muy fuertes, tendiendo a amainar durante la tarde.

Y para el viernes se preven intervalos nubosos a primeras horas y al final del día y cielo poco nuboso o despejado durante el resto de la jornada. No se descartan precipitaciones débiles y dispersas a primeras horas y al final del día. Temperaturas con pocos cambios, salvo ligero ascenso de las máximas. Viento flojo del oeste, con intervalos de intensidad moderada en las horas centrales.

Fin de semana

Para el fin de semana, la previsión para la Comunidad Valenciana el sábado por parte de Aemet es de intervalos nubosos, con probables precipitaciones débiles la primera mitad del día en el interior de Valencia y Castellón, sin descartarlas en el resto. Cota de nieve en el interior en torno a los 500-700 metros. Temperaturas en descenso generalizado, produciéndose las mínimas al final del día y con heladas débiles en el interior de la mitad norte. Viento del oeste ocasionalmente fuerte y con probables rachas muy fuertes.

Y para el domingo se esperan intervalos nubosos, sin descartar precipitaciones débiles y dispersas en el interior de Valencia y Castellón. Cota de nieve en torno a los 600-800 metros. Temperaturas sin cambios, con heladas débiles en el interior de la mitad norte. Viento del oeste y del noroeste, con probables rachas muy fuertes.