Meteorología
Harry da paso a Ingrid: así va a afectar la nueva borrasca a toda la provincia de Alicante
Aemet activa para el jueves el aviso amarillo en toda la demarcación por rachas de viento que pueden llegar a ser de 70 km/h, además sigue el temporal marítimo
Cambio de situación meteorológica. Se marcha la borrasca mediterránea Harry y llega la atlántica Ingrid. Algo que para la provincia de Alicante no va a comportar en un principio lluvias relevantes, aunque va a tener otro desagradable protagonista: el viento.
Así, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso amarillo en toda la provincia para el jueves por fuertes rachas de viento que puede llegar a los 70 km/h. Y mantiene la alerta por temporal marítimo que lleva azotando la costa estos días.
Eso sí, el oleaje del jueves será diferente al de los últimos días por el cambio de viento a poniente, por lo que será temporal marítimo mar adentro, en zonas fuera de la protección costera.
Este miércoles se han podido ver los últimos coletazos de Harry en la costa de la provincia, sobre todo en la zona de Dénia, donde se han anegado calles del litoral, al ser la zona más expuesta.
En Alicante se han podido ver grandes olas, llegando el agua hasta paseo del Postiguet. Y los surfistas han disfrutado de este oleaja en zonas como La Calita de la capital.
La lluvia pierde protagonismo
Desde Aemet han explicado que "de la borrasca mediterránea Harry pasamos a estar bajo la influencia de una borrasca atlántica, nombrada como Ingrid, por lo que la nubosidad y las lluvias perderán protagonismo y el meteoro de más impacto será el viento".
Así, "con el paso de frentes de poniente, las lluvias los próximos días van a ser poco significativas, aunque pueden ser débiles en el interior y, de manera aislada y de corta duración, en el litoral".
El aviso amarillo se activa a las 4:00 horas de la madrugada del jueves y se mantendrá hasta las 18:00 horas, por rachas que pueden alcanzar los 70 km/h por vientos del oeste.
Y la alerta por fenómenos costeros irá desde la medianoche hasta las 9:00 horas del jueves, con vientos de fuerza 7 (entre 50 y 60 km/h) y olas mar adentro de 3 metros.
Por el momento, para el viernes no hay decretado ningún aviso de Aemet en la provincia.
Previsión
Según la previsión de Aemet, para este jueves en la provincia de Alicante se esperan intervalos nubosos, sin descartar precipitaciones débiles y dispersas al final del día. Temperaturas con pocos cambios. Viento del oeste y del noroeste, con rachas muy fuertes, tendiendo a amainar durante la tarde.
Y para el viernes se preven intervalos nubosos a primeras horas y al final del día y cielo poco nuboso o despejado durante el resto de la jornada. No se descartan precipitaciones débiles y dispersas a primeras horas y al final del día. Temperaturas con pocos cambios, salvo ligero ascenso de las máximas. Viento flojo del oeste, con intervalos de intensidad moderada en las horas centrales.
Fin de semana
Para el fin de semana, la previsión para la Comunidad Valenciana el sábado por parte de Aemet es de intervalos nubosos, con probables precipitaciones débiles la primera mitad del día en el interior de Valencia y Castellón, sin descartarlas en el resto. Cota de nieve en el interior en torno a los 500-700 metros. Temperaturas en descenso generalizado, produciéndose las mínimas al final del día y con heladas débiles en el interior de la mitad norte. Viento del oeste ocasionalmente fuerte y con probables rachas muy fuertes.
Y para el domingo se esperan intervalos nubosos, sin descartar precipitaciones débiles y dispersas en el interior de Valencia y Castellón. Cota de nieve en torno a los 600-800 metros. Temperaturas sin cambios, con heladas débiles en el interior de la mitad norte. Viento del oeste y del noroeste, con probables rachas muy fuertes.
Suscríbete para seguir leyendo
- Nieve en la Sierra de Aitana: la montaña alicantina vive el frío invernal
- Gélido y blanco Día de Reyes en Alicante: las cumbres amanecen nevadas y con mínimas de hasta -7 grados
- Los Reyes Magos llegan a Alicante acompañados de frío, nieve y más de 270 litros por metro cuadrado en la Marina Alta
- Blanca navidad: la nieve cubre algunas de las cumbres de Alicante
- Olcina: 'Los días más inestables en Alicante por la entrada de aire polar serían el sábado, el martes y el miércoles
- Las lluvias en Alicante permiten afrontar 2026 con un 23 % más de reservas que hace un año
- Este es el animal que ha puesto en alerta a la Generalitat en la Font Roja
- Las carreteras de Alicante registran ya un accidente al día por colisión con jabalí