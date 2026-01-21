Un incendio en un aparcamiento provoca daños en una docena de coches en Alcoy
Cinco vehículos han quedado completamente calcinados y otros seis han sufrido daños menores
Un aparatoso incendio en un aparcamiento de Alcoy ha afectado a once vehículos, quedando cinco de ellos completamente calcinados. Los bomberos, Policía Local y Policía Nacional se han desplazado en la noche de este miércoles al lugar de los hechos, sin que en un principio se hallan registrados heridos.
El siniestro, cuya causa se desconoce, se ha declarado pasadas las 19:00 horas en una zona de aparcamiento libre de la calle Mestre José Ribera Montes, cerca del puente del Guitarrista José Luis González. Y ha generado grandes llamas.
Fuentes municipales han explicado que el fuego se ha iniciado en uno de los coches, propagándose por los que había al lado y extendiéndose por algunos más. Así, cinco han quedado completamente destrozados, y al parecer habría otros seis con daños de menor entidad y por tanto recuperables.
