¿Por qué el PSOE de Alcoy acusa al conseller de Sanidad de esconderse en su visita al hospital?

El PSOE denuncia que el conseller de Sanidad, Marciano Gómez, "se esconde del Ayuntamiento de Alcoy ante una legislatura en blanco en materia de inversiones y proyectos". El Grupo Municipal Socialista de Alcoy ha expresado su "profundo malestar" ante la actitud de Gómez durante su visita este miércoles al Hospital Virgen de los Lirios.

El representante del gobierno de la Generalitat ha acudido en el centro hospitalario "sin informar ni invitar el alcalde, Toni Francés, ni al regidor de Salud Pública, Carles Sansalvador, rompiendo la lealtad institucional más básica".

Marciano Gómez visita el Hospital de Alcoy / Juani Ruz

Sin embargo, para los socialistas, "esta falta de protocolo no es una simple distracción, sino una estrategia deliberada y una señal clara de la falta de proyecto del Partido Popular". El PSOE considera que el conseller "ha evitado el encuentro con el gobierno municipal para no tener que dar explicaciones sobre la parálisis de las inversiones y las necesidades urgentes que sufre el departamento de salud de Alcoy".

El alcalde de Alcoy ha sido contundente al manifestar que "esta visita de espaldas en el Ayuntamiento tiene una explicación clara: no nos ha avisado por miedo. Miedo a confrontarnos y no saber qué contestar cuando le reclamamos los temas pendientes que tiene la conselleria en nuestra ciudad y que continúen sin respuesta".

Reivindicaciones

Francés ha aprovechado la ocasión para trasladar públicamente las reivindicaciones que "el consejero ha querido evitar escuchar en persona": "Puesto que no ha tenido la valentía de convocarnos, se lo decimos igualmente: Alcoy necesita hechos y no visitas a escondidas. Necesitamos que se desbloquee de una vez la ampliación del Hospital Virgen María de los Lirios y la ampliación del Centro de Salud La Bassa, proyectos vitales que no pueden esperar más".

Además de las infraestructuras, el alcalde ha hecho hincapié en la gestión del personal sanitario, una de las grandes carencias actuales. "Es urgente el refuerzo de personal para los centros de salud, especialmente en verano y en periodos vacacionales, cuando la atención se ve más menguada. Y, sobre todo, es incomprensible que nuestra área de salud continúe sin estar declarada como Área de Difícil Cobertura, una medida fundamental para poder atraer y fidelizar profesionales médicos en nuestro hospital y centros de salud".

El conseller de Sanidad presenta en Alcoy el quirófano más avanzado de la provincia / Juani Ruz

Durante su visita, el conseller "se ha limitado a anunciar una inversión de 30 millones de euros para la renovación del Hospital Virgen de los Lirios, con proyectos todavía para definir y licitar, así como la intención de licitar este año la reforma del Centro de Salud La Bassa porque las obras empiezan el año próximo. Un anuncio que evidencia la falta de seriosidad del Consell, puesto que se trata de promesas que ya se hicieron el año pasado y que, a estas alturas, continúan sin materializarse", ha explicado el PSOE.

"Son los mismos anuncios vacíos de siempre, sin plazos claros ni ejecución real. Esta manera de gobernar demuestra que, si nada cambia, acabaremos la legislatura en blanco, sin ninguna inversión ni proyecto en marcha por parte de la Conselleria de Sanidad en Alcoy", ha lamentado Francés.

El conseller de Sanidad este miércoles en Alcoy / Juani Ruz

Además, esta situación vuelve a poner de manifiesto el "nulo peso político" del portavoz del PP en Alcoy y diputado provincial, Carlos Pastor. Tal como ya han denunciado en anteriores ocasiones los socialistas, Pastor "demuestra su debilidad política y permite que Alcoy sea ignorada y ninguneada por sus propios compañeros de partido en València y Alicante", ha advertido el PSOE.

El Grupo Municipal Socialista lamenta que "el Partido Popular en la Generalitat prefiera el silencio y la foto rápida antes de que el diálogo institucional y la resolución de problemas reales". "El señor Gómez puede intentar esconderse del alcalde, pero no puede esconderse de las necesidades de los alcoyanos y alcoyanas. Continuaremos exigiendo, con visitas del consejero o sin ellas, aquello que es justo para nuestra sanidad pública", ha concluido el alcalde.