Sanidad pone en marcha en el Hospital de Alcoy el quirófano integrado más avanzado de la provincia

La Conselleria de Sanidad ha puesto en marcha en el Hospital Virgen de los Lirios de Alcoy el nuevo quirófano integrado más avanzado y moderno de la provincia de Alicante, una actuación que se enmarca en la estrategia de la Generalitat de dotar a los centros sanitarios del mejor equipamiento tecnológico, según ha explicado en la localidad el conseller Marciano Gómez.

El dirigente se ha desplazado a este centro para conocer de primera mano el funcionamiento del nuevo quirófano que dará un impulso cualitativo a las intervenciones quirúrgicas. Durante su visita, ha mantenido una reunión de trabajo con el gerente del departamento de salud de Alcoy, Alfredo Rizo, y el resto del equipo directivo.

Según ha explicado Gómez, “desde la Conselleria de Sanidad se está realizando un importante esfuerzo para dotar a los centros sanitarios y hospitales del equipamiento de última generación que permita avanzar hacia una sanidad pública de excelencia. Este quirófano es una prueba de ello, porque cuenta con las funcionalidades necesarias para que los cirujanos puedan realizar intervenciones más complejas con mayor precisión y más seguridad”.

El bloque quirúrgico cuenta con señales 3D con resolución 4K y se ha incorporado una segunda torre de laparoscopia de última tecnología

Alta definición

El nuevo equipo quirúrgico cuenta con sistemas de visualización avanzada con calidad ultra alta definición (4K), fluorescencia y señales 3D con resolución 4K. Además, se ha incorporado una segunda torre de laparoscopia 3D/4K y fluorescencia que dota al bloque quirúrgico de la última tecnología existente en el mercado, lo que permite a los facultativos abordar intervenciones de alta complejidad con más precisión y con la máxima seguridad, añaden desde Sanidad.

Asimismo, según ha destacado el conseller “para la adquisición de este nuevo quirófano integrado se ha realizado una inversión de más de medio millón de euros, en concreto 590.000 euros. De esta manera, con la incorporación del equipo, el Hospital de Alcoy se convierte en un referente tecnológico en el ámbito quirúrgico en toda la provincia, lo que permitirá ofrecer a los ciudadanos una atención sanitaria de máxima calidad”.

El conseller de Sanidad presenta en Alcoy el quirófano más avanzado / Juani Ruz

Equipamiento tecnológico e infraestructuras

Desde el departamento de salud de Alcoy se está llevando a cabo un importante esfuerzo para modernizar y renovar el equipamiento tecnológico. De hecho, en el ejercicio 2025 se ha realizado una inversión de 4’3 millones de euros, destinados a alta tecnología y mejora de infraestructuras, según datos de Sanidad.

Asimismo, además del quirófano integrado, se ha llevado a cabo la renovación de la sala de Rayos X digital, con una inversión de 300.000 euros, y la adquisición de un nuevo arco quirúrgico 3D por valor de 300.000 euros. Estas dotaciones completan la renovación del área de diagnóstico por imagen y bloque quirúrgico.

Digitalización

"La conselleria está desarrollando la Estrategia de Salud Digital con el objetivo de digitalizar toda la sanidad pública valenciana. Por eso, estamos incorporando herramientas de inteligencia artificial y plataformas interoperables para favorecer la labor de los profesionales y modernizar la sanidad pública valenciana con el fin de ofrecer una mejor atención a los ciudadanos”, ha afirmado el titular de Sanidad.

Este departamento cerró en 2024 una inversión aproximada de 3 millones de euros. Entre las actuaciones principales destaca la adquisición e instalación del nuevo equipo de Tomografía Axial Computerizada (TAC), con un coste de 550.000 euros, que ha permitido optimizar los tiempos de diagnóstico radiológico con un segundo aparato.

En total, durante estos dos últimos años, se han ejecutado 7,3 millones de euros de inversión para la mejora de equipamiento tecnológico en el hospital, de acuerdo siempre a los datos del Consell.

Ampliación

Sanidad prevé llevar a cabo una mejora de las infraestructuras sanitarias. De esta manera, añade la Generalitat, la ampliación del Virgen de los Lirios de Alcoy contará con una inversión de casi 30 millones de euros.

En concreto, se va a llevar a cabo una reforma interior para ampliar la Unidad de Hospitalización Psiquiátrica, una actuación que está previsto que se inicien a finales de este año. Asimismo, el proyecto contempla la construcción de un nuevo edificio destinado a las Consultas Externas y otro para el área Administrativa y la cafetería. Asimismo, durante este año se licitará la obra y dirección de obra para la puesta en marcha del nuevo almacén del Hospital Virgen de los Lirios de Alcoy.

Finalmente, en cuanto a Atención Primaria, está trabajando en el proyecto de ampliación del centro de salud de La Bassa, cuyas obras se licitarán durante este año para que se inicien las obras en 2027.