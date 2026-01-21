El ultimátum que da Alcoy a Ortiz sobre la reapertura del parking de La Rosaleda

El Ayuntamiento de Alcoy da un ultimátum de 15 días a la concesionaria de La Rosaleda para abrir el parking o iniciará la resolución del contrato por incumplimiento de esta. Una instalación que debería estar en funcionamiento desde septiembre tras la reforma de esta plaza.

La concejala de Contratación, Lorena Zamorano, ha anunciado este miércoles en una rueda de prensa que se ha convocado un pleno extraordinario para el próximo lunes en el que "se desestimarán las excusas de la empresa, avaladas por los informes técnicos que confirman que las instalaciones están aptas para el servicio y además se presentaron fuera del plazo legal correspondiente".

Las deficiencias que alegan son menores, como la falta de papeleras o cuestiones de limpieza ordinaria que corresponden al mantenimiento diario del concesionario, y no impiden en absoluto la prestación del servicio Lorena Zamorano — Concejal de Contratación de Alcoy

La UTE Rosaleda, formada por Ortiz y Auplasala, es la empresa concesionaria del parking, y se niega a abrir las instalaciones alegando deficiencias técnicas y administrativas.

Y Zamorano ha explicado que el gobierno municipal desestimará estas alegaciones, siguiendo los informes del personal técnico pertinente, y concederá un plazo improrrogable de 15 días para que el aparcamiento entre en funcionamiento. En caso contrario, se iniciará el expediente para resolver el contrato por incumplimiento culpable de la empresa.

Juani Ruz

Tal como ha detallado la concejala, las obras de reforma, consecuencia de la sentencia que obligaba a restablecer la legalidad urbanística y recuperar la zona verde eliminada en 2001, finalizaron en la parte que afectaba al parking en verano y se recepcionaron parcialmente en agosto, informando a la empresa y restableciendo la licencia en el pleno del 5 de septiembre.

No obstante, la concesionaria ha presentado varios escritos para retrasar la apertura, argumentando problemas como humedades, falta de limpieza o la inexistencia de licencia de actividad.

El Ayuntamiento advierte a la empresa que es la responsable de solucionar las humedades del complejo, que a la larga podrían causar problemas estructurales

Es más, a principios de diciembre, tras advertir el Ayuntamiento de que la responsabilidad de estas deficiencias era la mercantil, la empresa advirtió de que si no las subsanaba el Consistorio, pediría la rescisión del contrato al considerar que no podía reabrir. Así, no llegó a pedir formalmente la ruptura de la concesión, pese a que inicialmente fuentes municipales señalaron que sí que había pedido la rescisión.

Informes técnicos

Los informes de los técnicos municipales y de la dirección facultativa de la obra "desmontan estos argumentos", ha explicado el Consistorio. Zamorano ha sido contundente: "No hay ninguna causa justificada para que, a estas alturas, el parking esté sin actividad. Las deficiencias que alegan son menores, como la falta de papeleras o cuestiones de limpieza ordinaria que corresponden al mantenimiento diario del concesionario, y no impiden en absoluto la prestación del servicio".

El parking de la Rosaleda de Alcoy, en una imagen del pasado diciembre / Juani Ruz

Respecto a la licencia y la seguridad, los técnicos municipales han confirmado que la licencia sigue vigente y que no existe ningún riesgo estructural ni de estabilidad a corto ni medio plazo", apuntando que hay unas humedades desde la apertura hace 25 años de la instalación que podrían provocarlo a largo plazo. Y tal como explican los informes técnicos, es la empresa concesionaria, que a su vez fue la constructora, la que debe realizar la actuación, al responsable de la obra y de su mantenimiento, que de cualquier forma no es urgente ni obstaculiza la reapertura.

Dilatar el proceso

La responsable de Contratación del Ayuntamiento ha subrayado que la actitud de la empresa parece buscar "dilatar el proceso", pero el Ayuntamiento será "firme en la defensa del servicio público". Además, hay que tener en cuenta que la cuantía de una hipotética indemnización que pidiera la empresa por la rescisión dependería de la justificación de la misma. Y el Ayuntamiento advierte que no hay ningún argumento y que una ruptura sería por incumplimiento de la concesionaria.

"Nuestra prioridad es que la ciudadanía pueda hacer uso de una infraestructura que ya está acabada. No aceptaremos más demoras injustificadas que perjudican a los vecinos y usuarios; si en 15 días desde el pleno no abren, iniciaremos el expediente para resolver el contrato por incumplimiento culpable de la empresa", ha concluido Zamorano.