Así barre la borrasca Ingrid Alicante: rachas de más de 100 km/h y una docena de incidencias

La borrasca atlántica Ingrid se está dejando notar en el mediterráneo por los fuertes vientos que lleva asociados. Un fenómeno por el que hay activo por parte de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) un aviso amarillo en toda la provincia de Alicante hasta las 18:00 horas.

Así, se han registrado rachas de viento de más de 100 kilómetros por hora en algunos puntos, lo que ha provocado algunas incidencias, aunque por ahora no consta que ninguna haya sido de entidad.

Desde el Consorcio Provincial de Bomberos han informado que a partir de las 7:50 horas y hasta las 10:45 horas se han contabilizado un total de 12 intervenciones por fuertes vientos.

Jose Navarro

Por municipios, en Elche y Orihuela los efectivos han realizado dos intervenciones en cada uno, mientras que han efectuado un servicio Benissa, Elda, Polop, Crevillent, Benejúzar, Sant Joan y El Campello.

Las intervenciones del Consorcio, que da servicio a toda la provincia salvo a Alicante capital, están siendo principalmente por elementos sueltos en tejados y techos, árboles caídos o con riesgo de caer a la vía, y vallas o elementos urbanos movidos por el fuerte viento. Por el momento no hay que destacar graves incidencias o heridos.

Precisamente en la capital esta alerta meteorológica ha llevado al cierre del castillo, la Explanada y los parques, algunos de los cuales llevan clausurados desde el lunes por la tarde.

En cuanto a las rachas de viento, según la red de Avamet, hasta las 11:00 horas los valores más altos se habían registrado en cumbres de la provincia, en Villena (Sierra de la Villa), con 106 km/h, seguida de Alcoy (Menejador) con 105, Xixona (Penya Migjorn) con 102, El Campello (Lloma de Reixes) con 101 y Confrides (Aitana) con 100 km/h. También destacan Orxeta con 97, Alicante (El Moralet) con 94, Busot (Hoya de los Patos) con 93 y Benissa con 90 km/h.

La Explanada cerrada por el aviso de fuertes rachas de viento / Alex Domínguez

Por otra parte, este jueves también había decretado aviso amarillo por temporal marítimo mar adentro, aunque se ha desactivado a las 9:00 horas. Para el viernes de momento no hay ninguna alerta, mientras que el sábado vuelve el aviso amarillo por fenómenos costeros en todo el litoral alicantino, desde las 4:00 hasta las 12:0 horas.

Previsión

Para este jueves la Aemet prevé en la provincia intervalos nubosos, sin descartar precipitaciones débiles y dispersas al final del día. Temperaturas con pocos cambios. Viento del oeste y del noroeste, con rachas muy fuertes, tendiendo a amainar durante la tarde.

Para el viernes se esperan intervalos nubosos a primeras horas y al final del día y cielo poco nuboso o despejado durante el resto de la jornada. No se descartan precipitaciones débiles y dispersas a primeras horas y al final del día. Temperaturas con pocos cambios, salvo ligero ascenso de las máximas. Viento flojo del oeste, con intervalos de intensidad moderada en las horas centrales.

El sábado, al nivel de la Comunidad Valenciana, habrá intervalos nubosos, con probables precipitaciones débiles la primera mitad del día en el interior de Valencia y Castellón, sin descartarlas en el resto. Cota de nieve en el interior en torno a los 500-700 metros. Temperaturas en descenso generalizado, produciéndose las mínimas al final del día y con heladas débiles en el interior de la mitad norte. Viento del oeste ocasionalmente fuerte y con probables rachas muy fuertes.

Y el domingo, también a nivel autonómico, Aemet prevé intervalos nubosos, sin descartar precipitaciones débiles y dispersas en el interior de Valencia y Castellón. Cota de nieve en torno a los 600-800 metros. Temperaturas sin cambios, con heladas débiles en el interior de la mitad norte. Viento del oeste y del noroeste, con probables rachas muy fuertes.

Noticia en elaboración